23/04/2020

Communiqué de presse

Confrontés à un rapide effondrement du marché en raison de l'épidémie de Covid-19, les viticulteurs européens et leurs coopératives demandent à la Commission européenne de réagir rapidement

L'épidémie de Covid-19 et les mesures mises en œuvre par les gouvernements pour limiter sa propagation ont mené à la fermeture soudaine de la majorité des hôtels, restaurants et bars en Europe. Ces derniers représentent habituellement environ 30 % du volume et près de 50 % de la valeur du vin consommé au sein de l'UE. Grâce à leurs membres, le Copa et la Cogeca ont rassemblé des données montrant l'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur vitivinicole. À partir de ces données, nous avons envoyé aujourd'hui une lettre à la Commission européenne afin de proposer des mesures à mettre en œuvre de toute urgence.

Thierry Coste, Président du groupe de travail « Vin », a ainsi déclaré : « Les mesures de confinement, qui étaient sans aucun doute des décisions nécessaires, ont malheureusement eu un énorme impact sur le secteur vitivinicole européen. Avec la fermeture des bars, restaurants et hôtels, l'agro-tourismeà l'arrêt et un sérieux ralentissement des exportations, les viticulteurs, les coopératives et les entreprises ont de toute urgence besoin d'un soutien financier pour leur permettre de poursuivre leurs activités et de survivre à ce tsunami économique. C'est pourquoi nous appelons la Commission à proposer un budget européen à la hauteur de l'urgence actuelle, avec un ensemble de mesures exceptionnelles telles que la distillation de crise, afin de nous aider à éviter l'effondrement du secteur. »

De plus, les restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 touchent durement les exportations, qui devraient diminuer de 14 % par rapport à l'année dernière, aggravant l'impact économique des contre-mesures mises en place par les États-Unis en octobre 2019. Cette situation mène à une augmentation des stocks dans les caves à vin, ce qui a des effets néfastes sur le marché. Actuellement, la vente au détail, y compris en ligne, ne compense pas les lourdes pertes des autres débouchés mentionnés ci-dessus et, à long terme, il est probable que les habitudes de consommation évoluent étant donné la crise économique qui s'annonce dans l'Union européenne.

Dans leur lettre, le Copa et la Cogeca appellent la Commission à proposer un budget européen ad hoc, puisé hors du budget agricole, et à part des fonds des programmes de soutien nationaux alloués par l'UE aux États membres.

En plus de mesures telles que la distillation de crise volontaire, l'activation du stockage privé et les vendanges en vert, le Copa et la Cogeca proposent également des mesures supplémentaires qui ne nécessitent pas de fonds européens additionnels, mais sont tout aussi adaptées et, dans certains cas, encore plus urgentes. De telles mesures incluent notamment les autorisations de plantation, la flexibilité vis-à-vis des mesures des programmes de soutien nationaux et de nouvelles mesures de promotion.