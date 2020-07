30/06/2020

Communiqué de presse

L'indice de confiance des agriculteurs européens varie tandis que la pandémie s'enracine

L'enquête du baromètre de confiance des agriculteurs de l'UE a été menée dans dix États membres pendant le premier semestre de 2020 et indique une légère amélioration de la confiance des agriculteurs, comparée à l'automne 2019. Toutefois, cette amélioration ne compense pas l'actuel ressenti négatif présent dans tous les États membres. Cette enquête a été réalisée durant le début de la pandémie de la Covid-19 ; ses résultats sont donc à prendre avec précaution, en gardant à l'esprit leur contexte. Les résultats varient et ne prennent pas en compte les effets de la pandémie sur la production et le secteur de l'Horeca.

Graphique 1 - Évolution de l'indice de confiance dans l'UE-10*

Données compilées par le Copa-Cogeca sur la base de données nationales

Le ressenti des agriculteurs n'a pas énormément évolué depuis le dernier baromètre. Même si l'impact général de la pandémie n'est pas entièrement reflété dans cette enquête, la pandémie a tout de même affecté certains pays, ce que l'on peut constater dans le cas de l'Italie dont l'indice de confiance est plus faible.

L'Italie a été l'un des premiers pays touchés et a enregistré une forte réduction de la confiance au moment où la pandémie a frappé très durement le pays, dès le début. Les difficultés de l'Italie s'expliquent naturellement par les problèmes pour trouver de la main-d'œuvre saisonnière, la

fermeture du secteur de l'Horeca et l'impact énorme sur la demande en vin de la part de pays tiers, ce qui se reflète clairement dans les résultats.

Les Pays-Bas ont également exprimé un indice de confiance faible, pouvant s'expliquer principalement par la chute de la demande dans les secteurs horticole et floricole, pour lesquels le printemps est normalement la saison haute. Toutefois, la situation dans les secteurs de la viande porcine et de la volaille est restée pratiquement la même. L'indice de confiance des Pays-Bas devrait continuer à diminuer en raison de l'effondrement inévitable de certains secteurs et du déclin des prix de vente et des volumes de production.

Interrogés sur les éventuels problèmes ou difficultés rencontrés dans leurs activités agricoles durant la pandémie, les agriculteurs allemands ont donné le plus de réponses positives : 62 % des agriculteurs d'Allemagne ont affirmé ne pas avoir rencontré de difficultés, suivis par les agriculteurs d'Italie (56 %) et de Hongrie (46 %). Les agriculteurs de Belgique sont ceux qui ont le plus affirmé avoir rencontré des difficultés mineures (72 %). Parmi les problèmes les plus souvent rencontrés se trouvaient les conditions météorologiques, le coût des intrants, la chute des prix agricoles et les règlementations en matière d'environnement.

La prochaine édition du baromètre mettra en lumière les difficultés du secteur agricole durant la pandémie de la Covid-19 et pourrait également devenir pour la Commission européenne un indicateur afin d'évaluer l'efficacité des mesures exceptionnelles prises pour atténuer la situation dans les différents États membres.

