COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP

PRENEZ LES COMMANDES D’UN MONSTRE DE PUISSANCE DANS MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP





LA PREMIÈRE SIMULATION DE MONSTER TRUCK ARRIVE SUR CONSOLES ET PC À L’AUTOMNE 2020

Lesquin, le 2 mars 2020 – NACON et le studio TEYON vous proposent d’enfiler votre casque et votre combinaison pour expérimenter le plus spectaculaire des jeux de simulation : Monster Truck Championship, disponible cet automne 2020, sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Monster Truck Championship est une simulation unique en son genre où le joueur monte à bord d’un colosse motorisé pour participer à différentes compétitions. Cependant, ne vous attendez pas à faire des figures aériennes improbables en appuyant simplement sur l’accélérateur : le jeu demande d’appréhender la physique des véhicules pour établir de nouveaux records lors des courses ou pour réaliser des tricks réalistes et conformes aux performances des pilotes lors des vraies compétitions.

Découvrez ici la vidéo d'annonce officielle du jeu

Monster Truck Championship fait découvrir aux joueurs 25 circuits dans différentes villes des Etats-Unis à travers plusieurs modes de jeu : freestyle, course, destruction, contre la montre, et mode en ligne où ils s’affrontent dans des courses jusqu’à 8 participants.

Les pilotes peuvent choisir parmi 18 véhicules entièrement personnalisables : améliorer l’accélération et la vitesse de pointe avec un moteur parfaitement réglé, ajuster la stabilité du véhicule en fonction de la dureté des suspensions, modifier l’adhérence avec de nouveaux pneus selon le type de compétition… Plus de 50 éléments sont disponibles dans le but de créer des véhicules alliant performance et style.

Monster Truck Championship propose également un mode carrière fourni où le joueur prend part à différents tournois, améliore ses Monster Trucks au fil des victoires et gère son équipe et ses finances. Il peut ainsi prétendre au titre ultime : Champion de la Ligue Professionnelle lors des Monster Truck Finals !

Monster Truck Championship possède de nombreux atouts afin de renforcer l’immersion et le réalisme, comme les clameurs du public, le vrombissement des moteurs ou les dégâts lors des collisions. Le jeu reproduit fidèlement toutes les spécificités liées à la maîtrise de ces engins : gestion indépendante des roues avant et arrière, anticipation du transfert de masse dans les virages, prévision des rebonds lors des sauts… Monster Truck Championship s’adresse aussi bien aux fans de Monster Trucks qu’aux joueurs à la recherche d’une simulation de sport mécanique originale et sensationnelle.

Monster Truck Championship sortira cet automne 2020 sur PC, PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch.

A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

A propos de TEYON

Fondé en 2006, Teyon est un éditeur et développeur de jeux video talentueux. Teyon cherche à produire des jeux de haute qualité sur les principaux supports. Leurs équipes – fans de jeux vidéo – sont réparties dans 3 bureaux basés en Pologne et au Japon. http://www.teyon.com/

