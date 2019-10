COMMUNIQUE DU 29 OCTOBRE 2019 RELATIF A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ LATÉCOÈRE INITIEE PAR SCP SKN HOLDING I S.A.S.

MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE LATÉCOÈRE DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS LATÉCOÈRE INITIEE PAR SCP SKN HOLDING I S.A.S

PRIX DE L’OFFRE : 3,85 euros par action Latécoère DURÉE DE L’OFFRE : 25 jours de négociation. Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers conformément à

son règlement général.

Le présent communiqué est diffusé par Latécoère conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

Dans le cadre de l’offre publique d’achat initiée par SCP Skn Holding I S.A.S. visant les actions Latécoère (l’ « Offre »), et conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de Latécoère (le « Document « Autres Informations » ») ont été déposées auprès de l’AMF le 29 octobre 2019. Le Document « Autres Informations » est disponible sur les sites Internet de Latécoère (http://www.latecoere.aero/) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de : Latécoère, 135 rue de Périole à Toulouse (31500).

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

