COMMUNIQUÉ DU 8 SEPTEMBRE 2021 RELATIF A l'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE NHOA S.A. (ANCIENNEMENT ENGIE EPS) INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ TAIWAN CEMENT EUROPE HOLDINGS B.V. FILIALE DE TCC

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE NHOA S.A.

Ne pas publier, diffuser ou distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays dans lequel la distribution ou la diffusion du Communiqué est interdite par la loi.

Le Communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.

Le présent communiqué, relatif à la mise à disposition des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de NHOA S.A. (Paris:NHOA) a été établi et diffusé par NHOA S.A. en application des dispositions de l’article 231-28, I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») (le « Communiqué »).

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 7 septembre 2021, apposé le visa n° 21-385 en date du 7 septembre 2021 sur la note en réponse établie par NHOA S.A. (« NHOA ») relative à l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société NHOA et initiée par Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (l’« Offre »).

Le document reprenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société a été déposé auprès de l’AMF le 7 septembre et est mis à la disposition du public le 8 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 231-28, I du règlement général de l’AMF.

Ce document est disponible sur les sites Internet de NHOA (www.nhoa.energy) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais au siège social de NHOA (28 rue de Londres – 75009 Paris).

Avertissement

L’Offre est faite exclusivement en France.

Le Communiqué a été préparé uniquement à titre informatif. Le Communiqué ne constitue pas une offre ou une partie d’une offre de vente, d’achat ou de souscription de valeurs mobilières et il ne doit pas être considéré comme constituant une quelconque sollicitation d’une telle offre.

Le Communiqué ne peut pas être distribué dans des pays autres que la France, sous réserve de la publication du Communiqué sur le site Internet NHOA et de Taiwan Cement Corporation, conformément à la règlementation applicable.

La diffusion du Communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du Communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

NHOA décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation, par toute personne, de ces restrictions.

