COMMUNIQUÉ DU 9 OCTOBRE 2019 OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ SUPERSONIC IMAGINE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ HOLOGIC HUB LTD. PRÉSENTÉE PAR ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE HOLOGIC HUB LTD.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.

Ne pas publier, diffuser ou distribuer aux Etats-Unis ou dans tout pays autre que la France.

TERMES DE L’OFFRE :

Prix de l’Offre : 1,50 euro par action SuperSonic Imagine S.A.

Durée de l’Offre : 25 jours de négociation

Le calendrier de l’Offre sera fixé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») conformément aux dispositions de son règlement général.

Le présent communiqué est établi et diffusé par la société Hologic Hub Ltd., en application des dispositions des articles 231-27 2° et 231-28 I du règlement général de l’AMF

AVIS IMPORTANT

L’initiateur a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre dans les conditions requises par la réglementation applicable.

En application des articles L. 433-4 du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, dans le cas où les actionnaires de SuperSonic Imagine S.A. n’ayant pas apporté leurs actions à l’Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la société SuperSonic Imagine S.A., l’initiateur a l’intention de mettre en œuvre, dans un délai de 10 jours de négociation à compter de la publication du résultat de l’Offre ou, le cas échéant, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’Offre réouverte, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions SuperSonic Imagine S.A. non apportées à l’Offre (à l’exception des actions déjà détenues par l’initiateur, des actions auto-détenues par SuperSonic Imagine S.A. et des actions faisant l’objet d’une obligation de conservation) en contrepartie d’une indemnité égale au prix de l’Offre, nette de tous frais.

En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 8 octobre 2019, apposé le visa n°19-479 en date du 8 octobre 2019 sur la note d'information établie par la société Hologic Hub Ltd., relative à l'offre publique d'achat visant les actions de la société SuperSonic Imagine S.A. (l’« Offre »).

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société Hologic Hub Ltd., qui viennent compléter la note d'information établie par la société Hologic Hub Ltd., ont été déposées auprès de l’AMF le 8 octobre 2019 et mises à la disposition du public le 9 octobre 2019.

La note d'information établie par la société Hologic Hub Ltd., ainsi que le document « Autres informations » relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société Hologic Hub Ltd., sont disponibles sur les sites Internet de la société Hologic Hub Ltd., (www.hologictenderoffer.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Rothschild Martin Maurel (29 avenue de Messine à Paris – 75008).

Avertissement

Le présent communiqué a un caractère purement informatif et ne constitue pas une offre d’acquérir des titres ni une quelconque forme de sollicitation ou démarchage dans quelque pays que ce soit, y compris la France.

Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué, publié ou diffusé dans d'autres pays que la France.

L’Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d’Offre, qui a été soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers, qui contient les termes et conditions complets de l’Offre. Toute décision relative à l’Offre devra se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’Offre.

L’Offre est faite exclusivement en France et n’a fait ou ne fera l’objet d’aucun enregistrement ou visa dans un pays autre que la France (l’Offre n’a notamment pas été enregistrée ou déposée auprès des autorités de régulation des Etats-Unis). La diffusion de ce communiqué, de la documentation liée à l’Offre, l’Offre, l’acceptation de l’Offre ainsi que la livraison des actions peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation à partir d’un pays où l’Offre fait l’objet de restrictions. Les porteurs d’actions SuperSonic Imagine S.A. situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure où une telle participation est permise par le droit local auquel ils sont soumis.

Concernant les Etats-Unis, il est particulièrement précisé que l’Offre n'est pas faite, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des personnes résidentes aux États-Unis, et aucune acceptation de cette Offre ne peut provenir des États-Unis. Aucune offre ou sollicitation pour acheter ou vendre des titres n’est faite à des U.S. Holders (tel que ce terme est défini conformément au droit applicable aux Etats-Unis). En conséquence, aucun exemplaire ou aucune copie du présent communiqué, de la note d’information et aucun autre document relatif à la note d’information ou à l’Offre ne pourra être envoyé par courrier, ni communiqué, ni diffusé aux États-Unis de quelque manière que ce soit.

Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué, de la note d’information ou de tout autre document relatif à l’Offre, doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions.

Le groupe Hologic (Hologic Hub Ltd., ses affiliés, conseils ou représentants) décline toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions ou des restrictions légales applicables par quelque personne que ce soit.

