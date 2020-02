Conformément à l'avis publié le 25 février 2020 par l'Autorité des marchés financiers, 5.446.060 actions ont été présentées par les actionnaires de OENEO SA à l'offre publique d'achat initiée par CASPAR SAS libellée au prix unitaire de 13,50 euros (l'« Offre »), dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris, ouverte du 6 au 19 février 2020 inclus.

Par ailleurs, au cours de cette même période, Caspar a acquis sur le marché 42 381 actions OENEO SA au même prix unitaire de 13,50 euros.

A l'issue des opérations de règlement-livraison qui interviendront au plus tard le 27 février 2020, CASPAR SAS détiendra en conséquence un total de 46.570.605 actions OENEO SA représentant 71,6% du capital social et des droits de vote de OENEO SA[1].

[1] Sur la base d'un capital composé de 65.052.474 actions représentant autant de droits de vote

