COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR: GRECEMAR ANNONCE SA PRIORITÉ AUX TECHNOLOGIES PROPRES À LA SUITE DE SON CHANGEMENT DE NOM

GRECEMAR ANNONCE SA PRIORITÉ AUX TECHNOLOGIES PROPRES À LA SUITE DE SON CHANGEMENT DE NOM

Compagnie Mercosur Grecemar S.A. ("Grecemar") a réalisé un changement stratégique de sa structure pour s'orienter vers l'industrie des technologies non polluantes, avec une nouvelle dénomination sociale, CMG Cleantech S.A. ("CMG"), et a lancé un nouveau site internet. La réalisation du changement de marque sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire le 21 février 2022.

[Londres, 12 janvier 2022] - CMG Cleantech S.A. (CMG), auparavant Grecemar, a annoncé aujourd'hui qu'elle concentrait son attention et ses ressources sur le marché des énergies renouvelables. Le changement de nom et de nouvelle stratégie de marque de la société a pour but de souligner ce recentrage, tout comme son implantation dans de nouvelles zones géographiques et ses capacités croissantes dans la création et le développement de systèmes à hydrogène, de batteries et de systèmes photovoltaïques.

L'acquisition la plus récente de CMG, l'entreprise britannique de technologies propres Tech Infinite, crée et développe de l'hydrogène, des batteries et des systèmes photovoltaïques pour le marché solaire domestique, pour les bornes de recharge rapide des véhicules électriques et pour les systèmes d'éclairage public. La société a développé une solution autonome neutre en carbone pour les sites mobiles et la consommation de cette énergie, basée sur une approche multi carburant à base d'hydrogène.

À propos de CMG Cleantech S.A.

Inscrite sur les marchés d'Euronext Paris, CMG Cleantech S.A. (CMG) est animée par une démarche ESG forte et fiable : développer les technologies propres à base d'hydrogène et d'énergie solaire dont elle dispose et aider les pays, les organisations et les particuliers à réduire leur impact environnemental et à atteindre les objectifs ambitieux de neutralité carbone fixés pour 2050. Avec l'acquisition de Tech Infinite, CMG va développer sa gamme de technologies renouvelables et neutres en carbone pour les marchés du solaire domestique et commercial.

