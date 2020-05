COMPASS GROUP : JPMorgan ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan abaisse son objectif de cours de 1 150 à 1 050 pence et maintient sa recommandation à Sous-pondérer sur Compass Group. La maison d'études met en avant qu'elle reste préoccupée par l'ampleur et la rapidité des changements à venir pour le domaine de la restauration collective ainsi que par les coûts supplémentaires engendrés par les nouvelles politique sociales et les mesures d'hygiène appliquées au secteur. L'analyste réduit d'environ 15% ses anticipations de bénéfice par action ajusté pour les exercices 2020 et 2021.