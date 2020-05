COMPASS GROUP : JPMorgan dégrade

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Sous-pondérer et réduit son objectif de cours de 1600 à 1150 pence sur Compass Group dans le cadre d'une note sectorielle. Le broker révise pour la quatrième fois ses chiffres concernant l'impact du Covid-19 sur le secteur des services de restauration collective. La banque souligne que ses anticipations se situent 10% en-dessous du consensus. Elle ajoute effectuer une modélisation entre une reprise en forme de U et de L contre une reprise en U auparavant.La banque américaine réduit, entre autres, son anticipation d'Ebitda ajusté de 1,534 milliard à 908 millions de livres sterling pour l'exercice 2020 et de 2,365 milliards à 2,110 milliards pour 2021.