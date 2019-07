Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF est passé de Neutre à Alléger sur Compass Group et a relevé son objectif de cours de 1 645 à 1 750 pence. Le bureau d’analyses juge les perspectives moins attractives à court terme dans un contexte de valorisation élevée de plus en plus difficile à justifier par rapport au secteur de la restauration collective.