COMPASS : UBS toujours à l'Achat

UBS maintient sa recommandation Achat sur Compass et son objectif de cours de 1 910 pence, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de Fazer Food Services. "Nous estimons que seulement 2% du chiffre d'affaires de Compass sont générés dans les régions nordiques, mais avec l'acquisition de Fazer, nous nous attendons à une plus grande contribution de la région étant donné les 0,6 milliard d'euros de ventes de Fazer (environ un doublement des ventes) et 40 millions d'Ebitda pour les 12 mois au 30 avril 2019", a commenté le broker.