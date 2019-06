COMPASS acquiert Fazer Food Services

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compass Group annonce la signature d'un accord avec Fazer Group, en vue d’acquérir Fazer Food Services pour une valeur d'entreprise d'environ 475 millions d’euros. Fazer Food Services est une entreprise de restauration de renom dans la région nordique avec des opérations en Finlande, en Suède, en Norvège et au Danemark, dans plusieurs secteurs. Sur la période de douze mois se terminant le 30 avril 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 593 millions d'euros et un Ebitda de 39,8 millions d'euros." Il s'agit d'une acquisition très intéressante pour le Groupe Compass qui est déjà présent dans la région. L'accent mis par Fazer Food Services sur l'innovation alimentaire et culinaire renforcera encore l'offre existante du Groupe Compass et lui permettra de créer des solutions plus attrayantes et innovantes pour ses clients et ses consommateurs ", précise le groupe dans un communiqué.Le projet d'acquisition nécessite l'autorisation de la Commission européenne en matière de concurrence. L'opération sera, elle, financée au moyen des liquidités et des facilités de crédit existantes.