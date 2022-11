COP27 : Ce qu'ils disent au sommet sur le climat

Voici quelques-uns des derniers commentaires des personnes présentes :

GASTON BROWNE, PREMIER MINISTRE D'ANTIGUA ET BARBUDA

"L'industrie pétrolière et gazière continue à engranger quotidiennement près de 3 milliards de dollars américains de bénéfices. Il est grand temps que ces entreprises soient obligées de payer une taxe mondiale sur le carbone sur leurs bénéfices comme source de financement des pertes et des dommages. Les producteurs prodigues de combustibles fossiles ont bénéficié de profits extorqués aux dépens de la civilisation humaine. Pendant qu'ils profitent, la planète brûle."

MACKY SALL, PRÉSIDENT DU SÉNÉGAL

"Soyons clairs, nous sommes en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous, Africains, ne pouvons accepter que nos intérêts vitaux soient ignorés."

ANDRZEJ DUDA, PRÉSIDENT DE LA POLOGNE

"L'agression de la Russie a pour conséquence une crise et des coûts énormes qui mettent en péril la mise en œuvre en temps voulu de la transition climatique, ainsi que la réalisation en temps voulu des objectifs visés..... En outre, nous devons nous efforcer de faire en sorte que l'agression russe soit rapidement et définitivement abrogée en augmentant le soutien à l'Ukraine, en renforçant la pression sur la Russie et en intensifiant nos efforts pour devenir indépendants des combustibles fossiles russes."

EMMERSON DAMBUDZO MNANGAGWA, PRÉSIDENT DU ZIMBABWE

"Les principaux responsables de la crise climatique doivent écouter et donner la priorité au financement climatique pour aider à prévenir les catastrophes et à permettre aux victimes du climat de se rétablir. Les engagements que nous avons pris et que nous continuons à prendre ne peuvent faire la différence que si nous les mettons en œuvre."

RANIL WICKREMESINGHE, PRÉSIDENT DU SRI LANKA

"Les doubles standards sont inacceptables. Les nations développées devraient donner l'exemple pour travailler sur les défis climatiques plutôt que d'abdiquer leurs responsabilités. Ce n'est un secret pour personne que le financement du climat n'a pas atteint son objectif..... Alors que de nombreuses nations développées jugent bon d'attendre leurs contributions au financement du climat, ces pays étaient également des deux côtés de la guerre en Ukraine et ne semblaient avoir aucun scrupule à dépenser pour une guerre."

