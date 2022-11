COP27-L'ONG de comptage d'arbres propose des données pour lutter contre la déforestation

Basée sur 20 ans de données, la plateforme de CTrees utilise une technologie satellite avancée pour permettre la détection des changements dans les forêts, notamment la dégradation, les incendies et le défrichement.

Alors que les négociations mondiales sur le climat se déroulent jusqu'au 18 novembre à Sharm El-Sheik, en Égypte, CTrees a déclaré que ses données aideraient les pays à mesurer leur contribution à la réduction des émissions avant un bilan des progrès réalisés lors des négociations climatiques de l'ONU l'année prochaine.

Jusqu'à présent, les réductions d'émissions ne sont pas suffisantes pour plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit), le niveau que les scientifiques considèrent comme nécessaire pour éviter les impacts les plus graves.

Le projet CTrees, qui met à disposition ses données montrant la quantité de carbone stockée dans les arbres pour téléchargement, a été développé par une équipe internationale de scientifiques, dirigée par Sassan Saatchi, un scientifique senior du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

"Nous nous rapprochons dangereusement du seuil de 1,5 degré", a déclaré Saatchi dans un communiqué. "Bientôt, de nombreux impacts du changement climatique seront irréversibles et les pays ont besoin des données les plus précises possibles pour mettre en œuvre la politique la plus efficace et immédiate."

Dans une interview, le scientifique a déclaré que CTrees pourrait donner aux décideurs un outil pour évaluer les forêts et les arbres en dehors des zones forestières officielles ainsi qu'à l'intérieur de celles-ci.

En Afrique, la cartographie par satellite de CTrees a montré qu'un tiers de tous les arbres se trouvaient en dehors des zones classées comme forêts.

Pour une couverture quotidienne complète de la COP27 dans votre boîte aux lettres électronique, inscrivez-vous à la newsletter de Reuters Sustainable Switch ici