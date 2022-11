COP27 : La déclaration du G20 donne un coup de pouce aux négociations sur le climat

Ce coup de pouce est intervenu alors que les discussions entre près de 200 nations réunies dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh risquaient de s'enliser sur des questions essentielles telles que le financement du climat et la limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C, point à partir duquel les scientifiques craignent que des impacts bien plus graves du changement climatique ne se déclenchent.

Dans une déclaration du G20 mercredi, il est dit que "nous jouerons pleinement notre rôle dans la mise en œuvre" du pacte climatique de Glasgow de l'année dernière, en vertu duquel les pays se sont engagés à limiter la hausse des températures mondiales à 1,5C par rapport à l'ère préindustrielle.

"Nous sommes résolus à poursuivre les efforts visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5°C. Cela nécessitera des actions et un engagement significatifs et efficaces de la part de tous les pays", ont déclaré les dirigeants dans une déclaration à la fin de leur sommet de Bali.

Les délégués en Égypte ont suivi de près le sommet du G20 pour y déceler des signes de la volonté des nations riches de prendre de nouveaux engagements en matière de changement climatique, même si leur attention est détournée par d'autres crises comme la guerre de la Russie en Ukraine et l'inflation galopante.

"Nous saluons cette déclaration, mais cela signifie que tous les pays du G20 doivent rehausser l'ambition de leurs objectifs 2030 d'ici cette année ou l'année prochaine, afin de s'assurer que le climat ne dépasse pas l'objectif de température de 1,5 degré", a déclaré le délégué ghanéen Henry Kokofu, qui représente également le Climate Vulnerable Forum.

"Le résultat de la COP27 doit refléter un sentiment d'urgence et d'obligation bien plus fort de la part des principaux émetteurs", a-t-il ajouté. "En l'état actuel des choses, le Pacte de Glasgow pour le climat est brisé, mais le G20 a la possibilité de le réparer."

L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, avait déclaré samedi que quelques pays en Égypte résistaient à la mention de l'objectif de 1,5 degré dans le texte officiel du sommet COP27, et le président Joe Biden avait exhorté les pays la semaine dernière à ne pas laisser les crises à court terme déclencher un recul de l'ambition.

Les scientifiques affirment que le maintien de la hausse moyenne de la température mondiale à 1,5 °C est nécessaire pour éviter les pires effets du changement climatique.

Un fonctionnaire européen a déclaré que la formulation du G20 pourrait augmenter les chances que les négociateurs en Égypte verrouillent également l'objectif de 1,5C. "Mais il y a près de 200 pays, et ce n'est sûr que lorsque 1,5 est ancré dans la décision de couverture", a déclaré le fonctionnaire, faisant référence à ce qui constituera l'accord politique central du sommet.

Les délégués à la COP27 attendaient également avec impatience le discours du président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, qui a renforcé les espoirs d'un accord solide lors du sommet en promettant de réengager l'immense nation de la forêt tropicale dans les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique.

Lula a remporté l'élection présidentielle le mois dernier contre le président de droite Jair Bolsonaro, qui a présidé à la destruction croissante de la forêt amazonienne et a refusé d'organiser le sommet sur le climat de 2019 initialement prévu au Brésil.

Les discussions de cette semaine à Bali ont également débouché sur un accord entre les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde, les États-Unis et la Chine, pour reprendre la coopération climatique après une interruption déclenchée par des tensions diplomatiques sur Taïwan.

Et une coalition de pays a également annoncé au G20 qu'elle mobiliserait 20 milliards de dollars de financements publics et privés pour aider l'Indonésie à fermer ses centrales à charbon, après un accord similaire l'année dernière pour l'Afrique du Sud.

OCCASION MANQUÉE

La déclaration du G20 a reconnu la nécessité de réduire progressivement l'utilisation du charbon non exploité et de supprimer les subventions "inefficaces" aux combustibles fossiles. Elle stipulait également que les pays industrialisés devaient progresser en matière de financement du climat - reprenant essentiellement les objectifs fixés lors du précédent sommet.

L'Inde, deuxième plus gros acheteur de charbon au monde, a déclaré au cours des négociations de la COP27 qu'elle souhaitait que les pays acceptent de réduire progressivement tous les combustibles fossiles, plutôt que l'accord plus étroit visant à réduire uniquement le charbon qui avait été convenu lors de la COP26 l'année dernière.

Cette proposition profiterait à l'Inde, qui dispose de réserves de pétrole et de gaz relativement faibles, en réduisant l'accent mis sur son utilisation du charbon. Elle a également reçu le soutien de l'Union européenne, qui considère cette idée comme un progrès en termes d'ambition.

Mais c'est un point sensible pour les pays d'Afrique et du Moyen-Orient désireux de développer leurs ressources en pétrole et en gaz naturel. L'Arabie saoudite a déclaré vouloir éviter un accord qui "diaboliserait" le pétrole et le gaz.

Avinash Persaud, envoyé spécial sur le financement du climat auprès du Premier ministre de la Barbade, Mia Motley, a quant à lui déclaré à Reuters que la déclaration du G20 manquait le coche en matière de financement.

"Une ambition non financée ne nous mène nulle part rapidement", a déclaré Persaud, ajoutant qu'il souhaitait que les pays du G20 débloquent davantage de prêts auprès des banques multilatérales de développement qu'ils contrôlent pour aider les pays vulnérables au climat.

"Ils ont raté l'occasion de tenir leurs promesses aujourd'hui, et nous manquons de temps."