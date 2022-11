COP27 : Les EAU et l'Egypte conviennent de construire l'un des plus grands parcs éoliens du monde

Le protocole d'accord a été signé entre la société émiratie d'énergie renouvelable Masdar et sa coentreprise avec le principal développeur d'énergie renouvelable égyptien Infinity et Hassan Allam Utilities, selon le communiqué de l'agence de presse WAM.

Masdar, qui a investi dans un portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable d'une valeur combinée de plus de 20 milliards de dollars et d'une capacité totale de plus de 15 GW, a déclaré que le nouveau projet serait son plus grand à ce jour.

"Avec cet accord pour développer notre plus grand projet à ce jour, Masdar est fier de renforcer sa contribution aux objectifs de l'Egypte en matière d'énergie renouvelable", a déclaré le PDG de Masdar, Mohamed Jameel al-Ramahi.

L'accord de mardi a été signé en marge du sommet climatique COP27 en cours dans la ville côtière égyptienne de Sharm El-Sheikh.

Les EAU accueilleront la conférence COP28 l'année prochaine.

Une fois terminé, le parc éolien fera partie de l'initiative égyptienne Green Corridor, un réseau dédié aux projets d'énergie renouvelable qui vise à garantir que l'énergie renouvelable représente 42 % du panorama énergétique du pays d'ici 2035.

Le projet éolien permettrait à l'Egypte d'économiser environ 5 milliards de dollars en coûts annuels de gaz naturel, selon le communiqué. La capacité électrique totale installée en Égypte était d'environ 59,5 GW en 2019/2020, a indiqué l'autorité des énergies renouvelables du pays dans un rapport annuel.

"Le projet permettra au pays d'économiser de vastes quantités de gaz naturel ; ce qui permettra d'atteindre la croissance économique, de réduire les émissions de carbone et de fournir un meilleur accès aux sources d'énergie durables", a déclaré Mohamed Mansour, le président d'Infinity Power, la coentreprise de Masdar et Infinity, dans le communiqué.

En avril, Masdar et Hassan Allam Utilities ont signé deux protocoles d'accord avec des organismes publics égyptiens pour coopérer au développement d'usines de production d'hydrogène vert de 4 GW dans la zone économique du canal de Suez et sur la côte méditerranéenne.

Dans la première phase de ce projet, une installation de fabrication d'hydrogène vert sera développée et opérationnelle d'ici 2026, capable de produire 100 000 tonnes d'e-méthanol par an pour le soutage dans le canal de Suez, indique le communiqué.

Les installations d'électrolyse pourraient être étendues jusqu'à 4 GW d'ici 2030 pour produire 2,3 millions de tonnes d'ammoniac vert pour l'exportation ainsi que pour fournir de l'hydrogène vert aux industries locales, a-t-il ajouté.