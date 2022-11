COP27 : Les grandes compagnies pétrolières doivent payer pour le changement climatique, disent les nations pauvres aux riches

Les petits États insulaires déjà secoués par des tempêtes océaniques de plus en plus violentes et par l'élévation du niveau de la mer ont appelé les compagnies pétrolières à reverser une partie de leurs énormes bénéfices récents, tandis que les États africains en développement ont réclamé davantage de fonds internationaux.

"L'industrie pétrolière et gazière continue de réaliser près de 3 milliards de dollars américains de bénéfices par jour", a déclaré Gaston Browne, le premier ministre d'Antigua, s'exprimant à la conférence au nom de l'Alliance des petits États insulaires.

"Il est grand temps que ces entreprises soient obligées de payer une taxe mondiale sur le carbone sur leurs bénéfices comme source de financement des pertes et des dommages", a-t-il ajouté. "Pendant qu'elles font des profits, la planète brûle".

Ces commentaires reflètent la tension qui règne dans les négociations internationales sur le climat entre les États riches et les États pauvres, alors que les délégués assistaient à la deuxième journée complète de la conférence de deux semaines dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh.

Le président sénégalais Macky Sall a déclaré à la conférence que les nations pauvres en développement d'Afrique avaient besoin d'un financement accru pour s'adapter à l'aggravation du changement climatique, et qu'elles résisteraient aux appels à un abandon immédiat des combustibles fossiles qui pourrait compromettre leur croissance économique.

"Soyons clairs, nous sommes en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous, Africains, ne pouvons accepter que nos intérêts vitaux soient ignorés", a-t-il déclaré.

DES MILLIARDS POUR LA GUERRE

Le président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a déclaré que les gouvernements occidentaux étaient prompts à détourner des milliards de dollars pour la guerre en Ukraine, mais lents à dépenser pour le changement climatique.

"Deux poids, deux mesures sont inacceptables", a-t-il déclaré. "Ce n'est un secret pour personne que le financement du climat n'a pas atteint son objectif... Alors que de nombreuses nations développées jugent bon d'attendre leurs contributions au financement du climat, ces pays étaient également des deux côtés de la guerre en Ukraine et ne semblaient avoir aucun scrupule à dépenser pour une guerre."

Des dizaines d'autres chefs d'État et de gouvernement devaient s'exprimer mardi, mais bon nombre des plus gros pollueurs du monde - dont les États-Unis, la Chine et l'Inde - n'étaient pas au programme.

Le président américain Joe Biden n'arrivera que la semaine prochaine, mais sa délégation a ouvert son pavillon sur le site de la COP27 mardi et l'envoyé spécial John Kerry a fait le tour des lieux.

Pendant ce temps, l'Égypte, hôte de la conférence, a dû faire face aux critiques des militants des droits de l'homme concernant l'emprisonnement du blogueur égypto-britannique Alaa Abd el-Fattah. Abd el-Fattah s'est fait connaître lors du soulèvement populaire de 2011 en Égypte, mais il a été détenu la plupart du temps depuis et fait actuellement une grève de la faim.

Le gouvernement du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi espère que l'organisation de la conférence COP27 lui apportera une légitimité internationale à un moment où son économie est en difficulté.