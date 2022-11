COP27 : Les nations insulaires veulent que la Chine et l'Inde paient pour les dommages causés au climat

C'est la première fois que les deux pays sont inclus dans la liste des principaux émetteurs qui, selon les États insulaires, devraient être tenus responsables des dommages déjà causés par le réchauffement de la planète.

Le Premier ministre Gaston Browne, s'exprimant au nom du bloc de négociation de l'Association des petits États insulaires (AOSIS), a déclaré aux journalistes que les premier et troisième plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde - bien qu'il s'agisse toujours d'économies émergentes - ont la responsabilité de contribuer à un fonds.

Les délégués à la conférence ont convenu d'inscrire le sujet des pertes et dommages à l'ordre du jour officiel pour la première fois dans l'histoire des négociations internationales sur le climat.

"Nous savons tous que la République populaire de Chine, l'Inde - ce sont de grands pollueurs, et le pollueur doit payer", a déclaré M. Brown. "Je ne pense pas qu'il y ait de passe-droit pour quelque pays que ce soit et je ne dis pas cela avec acrimonie."

Dans le cadre des négociations climatiques de l'ONU, l'expression "pertes et dommages" fait référence aux coûts déjà encourus en raison des extrêmes climatiques ou des impacts, comme l'augmentation du niveau des mers.

À ce jour, les pays vulnérables au changement climatique ont demandé aux émetteurs historiques comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE de payer des réparations climatiques. La Chine elle-même a déjà soutenu la création d'un fonds pour les pertes et dommages mais n'a pas dit qu'elle devait y contribuer. L'UE et les États-Unis ont déclaré que la Chine, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, devrait payer.

L'Inde, bien qu'elle soit l'un des principaux émetteurs, a des émissions par habitant qui sont nettement inférieures à la moyenne mondiale.

AOSIS souhaite un engagement total pour lancer un fonds de plusieurs milliards de dollars d'ici 2024.

Le principal négociateur climatique égyptien, Mohamed Nasr, a déclaré à Reuters que l'objectif des négociations de la COP27 était d'obtenir une certaine clarté sur la voie à suivre pour les pertes et dommages, mais qu'il existait encore un large éventail de points de vue.

"Maintenant, nous avons un point de départ, donc c'est plus rationalisé et plus ciblé et nous espérons que d'ici la fin des deux semaines, nous aurons quelque chose qui identifiera la feuille de route, les étapes à franchir", a-t-il déclaré.

Au cours de l'année à venir, l'objectif sera d'identifier un mécanisme de financement des pertes et dommages.

"Nous allons examiner les différentes options. S'agit-il d'une installation ? S'agit-il d'un nouveau fonds ? Est-ce que ce sont les fonds existants ? Je veux dire qu'il y a beaucoup d'options", a-t-il déclaré. "Ce que nous avons entendu de la part de nombreux pays, c'est qu'ils veulent garder leurs options ouvertes."

Un autre négociateur de l'AOSIS, la vice-ministre de l'environnement et de la coopération internationale Milagros De Camps, a déclaré que du point de vue des nations insulaires comme la sienne qui sont confrontées à des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus puissantes comme les ouragans et les cyclones, la nécessité d'un nouveau fonds d'indemnisation dédié est claire.

"Nous avons besoin d'un fonds spécifique adapté à l'objectif... une entité opérationnelle distincte", a-t-elle déclaré aux journalistes. "C'est une question de survie pour les petits États insulaires en développement".

