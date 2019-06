COR-Huawei dépose une marque de système d'exploitation après les sanctions US

par Marco Aquino et Diego Oré

Le groupe chinois Huawei Technologies , placé sur une liste noire par Washington, a demandé l'enregistrement de son système d'exploitation "Hongmeng" en Europe et dans au moins neuf autres pays, montrent les données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Les Etats-Unis ont interdit le 16 mai au groupe télécoms chinois d'acheter des produits comportant au moins 25% de composants issus d'une technologie ou de matériaux américains. Washington estime que Pékin pourrait se servir de Huawei à des fins d'espionnage, des accusations que ce dernier rejette.

Les sanctions américaines empêchent Huawei de travailler notamment avec Alphabet, la maison mère de Google, dont le système d'exploitation Android équipe la plupart des smartphones, y compris ceux du groupe chinois.

Un dirigeant de Huawei a déclaré que le groupe télécoms chinois, premier équipementier télécoms mondial et deuxième fabricant au monde de smartphones, se préparait à la possibilité de lancer son système d'exploitation Hongmeng.

"Nous sommes ravis de faire partie de la famille Android, mais Hongmeng est en phase de test, principalement en Chine", a déclaré Andrew Williamson, vice-président en charge des affaires publiques et de la communication, lors d'un entretien accordé depuis Mexico.

Selon l'OMPI, un organisme dépendant des Nations Unies, Huawei a déposé une demande d'enregistrement de sa marque Hongmeng dans des pays comme le Cambodge, le Canada, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Une demande a également été déposée au Pérou le 27 mai, selon Indecopi, l'agence péruvienne de la concurrence.

Huawei dispose d'un système d'exploitation de secours au cas où il ne pourrait plus utiliser les logiciels en provenance des Etats-Unis, avait déclaré Richard Yu, directeur général de la division grand public du groupe, lors d'un entretien accordé au quotidien allemand Die Welt cette année.

Le groupe chinois n'a pas encore dévoilé en détail son système d'exploitation Hongmeng, mais sa demande d'enregistrement montre qu'il souhaite l'utiliser pour des appareils allant des smartphones aux ordinateurs portables en passant par les robots et les téléviseurs.

La marque Hongmeng a été déposée en Chine en août 2018 et a reçu une homologation le mois dernier, selon un document figurant sur le site internet de l'administration chinoise de la propriété intellectuelle.

Selon les données de l'OMPI, les premières demandes d'enregistrement en dehors de la Chine de la marque Hongmeng OS ont été déposées le 14 mai en Corée du Sud et auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), soit deux jours avant l'annonce des sanctions américaines.

(Marco Aquino à Lima et Diego Ore à Mexico, avec Brenda Goh à Shanghai, Sijia Jiang à Hong Kong et Alissa de Carbonnel à Bruxelles; Claude Chendjou, Benoît Van Overstraeten et Jean Terzian pour le service français)

