COR-USA: Plus forte baisse des prix à la consommation depuis 2015

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont subi en mars leur plus forte baisse mensuelle depuis plus de cinq ans et ils devraient encore reculer, la chute de la demande liée à l'épidémie de coronavirus dépassant largement la diminution de la production de certains produits, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) calculé par le département du Travail a reculé de 0,4% le mois dernier en raison de la diminution des prix de l'essence, de l'hôtellerie, des billets d'avions ou encore de l'habillement.

Cette baisse, la plus marquée depuis janvier 2015, est intervenue après une hausse de 0,1% en février. Sur les 12 mois à fin mars, le CPI affiche une progression de 1,5%, contre +2,3% à fin février.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,3% sur un mois et une hausse de 1,6% sur un an.

Le département du Travail précise que ces chiffres ont été calculés sur la base de données recueillies jusqu'au 16 mars seulement, la collecte ayant été interrompue en raison de l'épidémie. Ces perturbations ont empêché le calcul de certains indices spécifiques.

L'indice des prix hors énergie et produits alimentaires (les deux catégories les plus volatiles) a reculé de 0,1% en mars, sa première baisse depuis janvier 2010, après +0,2% en février comme en janvier. Sur un an, il ressort en hausse de 2,1% après +2,4% en février.

