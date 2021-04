CORR: BOURSE: Le CAC 40 attendu à l'équilibre, digérant une série d'indicateurs

(Correction: au quatrième paragraphe, bien lire que l'indice des prix à la production en Chine a augmenté de 4,4% en mars, et non l'inflation comme indiqué par erreur dans une dépêche publiée à 8h48)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir près de l'équilibre vendredi, au milieu d'une série d'indicateurs en France et à l'étranger.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 2,7 points, soit 0,04%, selon les données du courtier IG.

La production industrielle en Allemagne a reculé de 1,6% en février par rapport au mois précédent, en données corrigées de l'inflation, des variations saisonnières et des effets calendaires, a indiqué vendredi Destatis, l'agence fédérale de la statistique. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur une augmentation de 1,1%.

En Chine, l'indice des prix à la production a augmenté de 4,4% sur un an en mars, après une hausse de 1,7% en février. Cette hausse est la plus forte depuis celle de 4,6% enregistrée en juillet 2018.

D'autres indicateurs sont attendus vendredi, notamment la production industrielle de la France et les prix à la production aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, portée par les valeurs technologiques, alors que les propos du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, en faveur d'une politique de taux bas ont encouragé les investisseurs. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,2% pour signer un deuxième record historique consécutif, à 4.097,17 points.

Le président de la Fed s'est félicité jeudi du dynamisme du marché de l'emploi aux Etats-Unis, mais a souligné qu'un redressement plus complet de l'économie serait nécessaire avant d'envisager un durcissement de la politique monétaire.

Les marchés asiatiques évoluent en ordre dispersé vendredi. L'indice Nikkei a clôturé en hausse de 0,2% à Tokyo. Les Bourses de Shanghai et de Hong Kong cédaient 0,9% et 1%, respectivement, en fin de séance.

Du côté des entreprises, Getlink a annoncé vendredi que le trafic de passagers dans le tunnel sous la Manche avait nettement reculé en mars, toujours pénalisé par les restrictions sur les voyages mises en place par les gouvernements britannique et français en raison de la crise sanitaire. Le mois dernier, les navettes de passagers (véhicules de tourisme et autocars) ont transporté 38.201 véhicules, soit une baisse de 60% par rapport à mars 2020, tandis que le trafic de camions a diminué de 2% sur un an en mars.

Airbus a accéléré ses livraisons en mars, en expédiant 72 avions, ce qui porte le total des livraisons au premier trimestre à 125 avions. Les analystes de Deutsche Bank jugent ces chiffres particulièrement encourageants.

Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi soir la suspension temporaire de son programme de rachat d'actions, après avoir atteint 40% du plafond de 250 millions d'euros. Le groupe pourrait reprendre le programme d'ici au 8 juin.

