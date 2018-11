CORR : Les pressions sur les marchés émergents persisteront en 2019, prévient Fitch Ratings

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les principales sources de pression sur les marchés émergents (EM) au cours de l'été restent en place, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport. Les impacts du resserrement de la politique monétaire américaine, du renforcement du dollar et des risques pour le commerce mondial et la croissance continueront de se faire sentir en 2019. Les vulnérabilités des marchés émergents sont reflétées dans les perspectives de notation souveraine de Fitch et dans ses récentes actions de notation.Sur les 15 notations souveraines des Perspectives négatives, trois seulement se situent sur les marchés développés. Parmi les actions notables de notation souveraine négatives des pays émergents en 2018 figurent deux révisions des perspectives pour l'Argentine (B/Négatif) et une révision à la baisse de la note de la Turquie (BB/Négatif).La croissance économique mondiale reste favorable à la qualité du crédit souverain en général, et la reprise soutenue des prix des produits de base depuis 2016 a donné un coup de fouet aux exportateurs des pays émergents.Toutefois, une combinaison d'événements et de risques propres à chaque pays, ainsi que des développements plus larges - notamment des hausses de taux aux États-Unis, des conditions financières plus strictes et le protectionnisme commercial - ont conduit Fitch à réduire ses prévisions de croissance pour plusieurs marchés émergents au cours de 2018.