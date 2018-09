CORR : MedinCell ambitionne de lever jusqu'à 50,6 mlns d'euros sur Euronext

(Correction : Le montant maximal que pourrait lever MedinCell figurant dans notre dépêche de 08h17 était erroné. Voici la dépêche corrigée, indiquant que MedinCell pourrait lever jusqu'à 50,6 millions d'euros, en tenant compte de la clause d'extension et de l'option de surallocation).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies MedinCell a lancé lundi son introduction en Bourse sur le compartiment C d'Euronext, visant à lever jusqu'à 50,6 millions d'euros, en tenant compte de l'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Cette opération, qui s'ajoute à d'autres sources de financement comme le prêt accordé par la Banque européenne d'investissement (BEI), doit contribuer à son plan de développement et permettre à MedinCell de devenir "un acteur global majeur dans les traitements injectables à action prolongée". Les particuliers intéressés ont jusqu'au 26 septembre pour examiner la documentation relative à l'offre et placer leurs ordres.

LES MODALITES DE L'OPERATION :

- Fourchette indicative de prix comprise entre 7,25 et 9,25 euros par action.

- Clôture de l'offre à prix ouvert le 26 septembre et clôture du placement global (destiné aux investisseurs institutionnels) le 27 septembre.

- 4.137.931 actions nouvelles à émettre, plus un maximum de 620.689 actions nouvelles supplémentaires dans le cadre de la clause d'extension et un maximum de 713.793 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice de l'option de surallocation.

- En milieu de fourchette, l'augmentation de capital représente un montant de 34,1 millions d'euros pouvant être porté à 39,25 millions d'euros en cas de déclenchement de la clause d'extension et 45,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. En haut de fourchette, et en tenant compte de l'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, l'augmentation de capital serait portée à 50,6 millions d'euros.

- Environ deux tiers de la levée de fonds seront consacrés au développement et à l'élargissement du portefeuille de produits de MedinCell. Le solde servira à accélérer le développement de sa plate-forme technologique vers d'autres applications, et éventuellement au remboursement potentiel d'une partie de son prêt obligataire octroyé par TEVA (sauf si le laboratoire choisit de souscrire à l'IPO par compensation de créances ainsi qu'il en a la faculté, ou s'il ne demande pas ce remboursement).

