CORR : Rubis voit son chiffre d'affaires croître de 11% au 3e trimestre, à 1,12 md d'euros

(Correction: Bien lire au deuxième paragraphe que le chiffre d'affaires du groupe a cru de 11% pour atteindre 1,12 milliard d'euros et non 1,21 milliard comme écrit dans une précédente dépêche)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, malgré des impacts présentés comme temporaires et géographiques .

Sur les trois mois clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires du groupe a cru de 11% pour atteindre 1,12 milliard d'euros, contre 1,01 milliard d'euros un an plus tôt, a annoncé Rubis dans un communiqué.

Par activité, le chiffre d'affaires du groupe dans la distribution de produits pétroliers a progressé de 20% en données publiées, à 817 millions d'euros, avec des volumes en distribution finale atteignant 1.033.000 mètres cubes, en baisse de 1% en publié et de 2% en comparable. Les volumes ont souffert de conditions climatiques défavorables en Europe et en Afrique. L'activité commerciale a été perturbée en Haïti par des mouvements sociaux et en Jamaïque par des travaux de voirie mal coordonnés.

Rubis a relevé que sa marge unitaire avait progressé de 4%, malgré une "période marquée par une forte hausse des cotations de produits pétroliers", dont la hausse de 32% des prix du propane.

L'activité de support et de services a vu son chiffre d'affaires baisser de 12% à données publiées sur un an pour atteindre 223 millions d'euros. "L'activité négoce et approvisionnement de produits pétroliers a traité un volume global de 258.000 mètres cubes, marquée par l'arrêt des expéditions de bitume vers l'Inde et l'arrivée à son terme d'un contrat d'approvisionnement pour la profession à la Réunion", a expliqué Rubis dans un communiqué.

En outre, le groupe a précisé que la cession de son activité en Iran a été réalisée comme prévu. Le retour des sanctions américaines contre l'Iran, annoncé en mai, a contraint le groupe à se désengager du pays et à dénouer des partenariats régionaux qui y sont liés.

La division de stockage de produits liquides a elle connu une hausse de 10% à données publiées de son chiffre d'affaires, à 82 millions d'euros, la forte hausse des revenus de l'activité de négoce de produits pétroliers ayant compensé la baisse de l'activité en France et sur le dépôt de Dörtyol en Turquie, ce dernier souffrant du contexte géopolitique régional.

Le groupe n'a pas fait de commentaires sur ses perspectives. Lors de la publication de ses résultats semestriels en septembre dernier, Rubis avait dit tabler sur une poursuite de la progression de son activité opérationnelle au second semestre et indiqué qu'il continuait à étudier des projets de développements, tant organiques que par acquisitions.

Le mois dernier, Rubis a annoncé son intention de racheter la part du capital de KenolKobil qu'il ne détient pas encore, soit environ 75%, à travers une offre publique d'achat valorisant le groupe de distribution de produits pétroliers basé au Kenya à 353 millions de dollars (environ 308 millions d'euros).

Fin octobre, le groupe a obtenu l'aval de l'Autorité de la concurrence portugaise pour le rachat des actifs de distribution GPL du groupe pétrolier espagnol Repsol dans les îles de Madère et des Açores, au Portugal.

