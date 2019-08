CORR : le taux de chômage a reculé à 8,2% en France métropolitaine au deuxième trimestre

(Correction: Bien lire aux deuxième et troisième paragraphes que les évolutions du taux de chômage et du nombre de chômeurs en France métropolitaine concernent le deuxième trimestre et non le premier comme écrit dans une précédente dépêche)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a baissé de 0,2 point de pourcentage en France métropolitaine au deuxième trimestre, pour s'établir à 8,2% de la population active, après 8,4% au premier trimestre, selon les chiffres publiés mercredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Sur un an, le taux de chômage a baissé de 0,6 point de pourcentage.

Au total, l'Insee a comptabilisé, en moyenne au deuxième trimestre, 2,4 millions de chômeurs en métropole, soit une baisse trimestrielle de 66.000 personnes. Dans le même temps, le taux d'emploi a reculé de 0,1 point, à 66%, par rapport au premier trimestre, tandis que le taux d'activité a pour sa part diminué de 0,2 point, à 72%.

Pour l'ensemble de la France, hors Mayotte, le taux de chômage s'est établi à 8,5%, en recul de 0,1 point par rapport au premier trimestre 2019 et de 0,6 point par rapport au deuxième trimestre 2018. Il s'agit de son plus bas niveau depuis début 2009, a souligné l'institut.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO - ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire