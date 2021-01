CORRECTION ENCADRE-Les réactions dans le monde à l'investiture de Joe Biden

20 janvier (Reuters) - Voici les principales réactions à l'investiture de Joe Biden ce mercredi. Le nouveau président américain, qui succède à Donald Trump, a prêté serment peu après midi (17h00 GMT) sur les marches du Capitole, en promettant d'oeuvrer au rassemblement du pays après une période d'amertume et d'extrême division..

LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON, DEVANT LE PARLEMENT

"J'ai hâte de travailler avec Joe Biden et sa nouvelle administration, renforcer le partenariat entre nos pays et travailler sur nos priorités communes: lutter contre le changement climatique, reconstruire en mieux après la pandémie et renforcer notre sécurité transatlantique."

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE URSULA VON DER LEYEN SUR TWITTER

"Les Etats-Unis sont de retour. Et l'Europe est prête. Pour renouer avec un partenaire ancien et de confiance, pour insuffler une nouvelle vie à notre chère alliance. J'ai hâte de travailler avec @JoeBiden."

LE PRÉSIDENT ALLEMAND FRANK-WALTER STEINMEIER, DANS UNE DÉCLARATION FILMÉE

"Aujourd'hui est une bonne journée pour la démocratie. Aux Etats-Unis d'Amérique, elle a fait face à d'énormes défis - et elle a résisté. Malgré les tentatives visant à porter atteinte à la base institutionnelle américaine, les responsables électoraux et les gouverneurs, le pouvoir judiciaire et le Congrès se sont révélés solides. Je suis très soulagé qu'aujourd'hui Joe Biden prête serment en tant que président et entre à la Maison Blanche. Je sais que de nombreuses personnes en Allemagne partagent cet avis. "

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL PEDRO SANCHEZ, LORS D'UN ÉVÉNEMENT PUBLIC

"La victoire (électorale) de Biden représente la victoire de la démocratie sur l'extrême droite et ses trois méthodes: la duperie de masse, la division de la nation et les abus, même au prix d'une violence contre des institutions démocratiques (...) Il y a cinq ans, on croyait que Trump c'était juste une mauvaise blague, mais cinq ans plus tard on réalise qu'il a mis rien de moins que la plus grande démocratie du monde en danger."

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN GIUSEPPE CONTE, DEVANT LE PARLEMENT MARDI

"Nous attendons avec impatience la présidence de Biden, avec laquelle nous commencerons à travailler dans l'immédiat dans le cadre de notre présidence du G20. Nous avons un programme commun solide, allant du multilatéralisme efficace que nous voulons tous deux au changement climatique, à l'environnement, en passant par la transition vers le numérique et l'inclusion sociale."

LE PREMIER MINISTRE CANADIEN JUSTIN TRUDEAU

Le chef du gouvernement canadien a félicité Joe Biden après son investiture, assurant vouloir travailler avec lui dans la lutte contre le changement climatique et le COVID-19

LE PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN BENJAMIN NETANYAHU, DANS UN COMMUNIQUÉ:

"Félicitations au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris pour votre investiture historique. Président Biden, vous et moi avons eu une amitié personnelle chaleureuse qui remonte à plusieurs décennies. J'ai hâte de travailler avec vous pour renforcer encore l'alliance américano-israélienne, pour continuer à étendre la paix entre Israël et le monde arabe, et pour affronter les défis communs, au premier rang desquels la menace posée par l'Iran."

LE PORTE-PAROLE DU HAMAS, FAOUZI BARHOUM "Il n'y a aucun regret au départ de Trump, car il a été la plus grande source et soutien de l'injustice, de la violence et de l'extrémisme dans le monde ainsi que le partenaire direct de l'occupation israélienne dans l'agression contre notre peuple".

"Le président américain Joe Biden doit inverser le cours des politiques erronées et injustes contre notre peuple et jeter les bases de la sécurité et de la stabilité dans la région."

LE PAPE FRANÇOIS, DANS UN BREF MESSAGE APRÈS L'INVESTITURE

Le souverain pontife a adressé une déclaration à Joe Biden dans laquelle il dit prier Dieu pour qu'Il guide le nouveau président américain et l'accompagne dans ses efforts en faveur de la réconciliation et la paix aux Etats-Unis et entre les différents pays du monde.

Le pape dit aussi espérer que Biden oeuvrera pour une société marquée par une vraie justice, la liberté et le respect des droits et de la dignité de chacun, en particulier les pauvres, les personnes vulnérables et ceux qui n'ont pas voix au chapitre.

DMITRI PESKOV, PORTE-PAROLE DU KREMLIN, DEVANT LA PRESSE AU SUJET D'UNE PROLONGATION DU TRAITÉ START SUR LE CONTRÔLE DES ARMES STRATÉGIQUES SIGNÉ AVEC LA RUSSIE

"La Russie et son président sont favorables à la préservation de cet accord (...) Si nos collègues américains manifestent en fait une volonté politique de préserver ce pacte en le prolongeant, cela ne peut être que salué."

LE PRÉSIDENT MEXICAIN ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

Le chef de l'Etat mexicain a souhaité la bienvenue à Joe Biden et a dit espérer que son investiture se déroulera dans le calme.

