CORRIGE ET REMPLACE(1) : NOXXON OBTIENT UNE EXTENSION DE 17 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE DE SON ACCORD DE FINANCEMENT AVEC ATLAS POUR DEVELOPPER NOX-A12 DANS LES PROGRAMMES PORTANT SUR LE GLIOBLASTOME ET LE CANCER DU PANCRÉAS

ADDENDUM(1) NOXXON OBTIENT UNE EXTENSION DE 17 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE DE SON ACCORD DE FINANCEMENT AVEC ATLAS POUR DEVELOPPER NOX-A12 DANS LES PROGRAMMES PORTANT SUR LE GLIOBLASTOME ET LE CANCER DU PANCRÉAS

Ce communiqué corrige et remplace la version précédente publiée le 29 décembre 2021. Il contient notamment une annexe corrigée.

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX) (Paris:ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui l’extension de l'accord avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO) portant sur la mise à disposition additionnel d'un maximum de 17 millions d'euros en titres apparentés aux actions et l’émission de 2 419 obligations convertibles (dont 44 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) pour une valeur nominale totale de 2,419 millions d'euros.

« Cette augmentation de capital renforce encore la visibilité financière de NOXXON et nous permet de nous concentrer sur l'atteinte de nos objectifs opérationnels clés, notamment la finalisation de l’étude de phase 1/2 GLORIA sur NOX-A12 en cours dans le cancer du cerveau, l'avancement des bras d'expansion GLORIA évaluant d’autres associations et le lancement de deux nouvelles études : une étude de phase 2/3 majeure dans le glioblastome et une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas. Par ailleurs, l'extension de ce financement permet une capacité de financement suffisante pour poursuivre nos opérations pendant presque toute l'année 2022, conformément au business plan actuel », déclare Bryan Jennings, Directeur Financier de NOXXON.

Le contrat d'obligations convertibles flexibles avec ASO, initialement divulgué le 23 avril 2020, et modifié le 14 octobre 2020, a été à nouveau modifié afin d'étendre sa capacité. Un total de 17 tranches supplémentaires d'une valeur nominale de 1 million d'euros chacune sera ajouté au montage d'obligations convertibles lors du prélèvement par NOXXON du montant nominal actuellement disponible. La capacité nominale totale restante du véhicule avant cette extension et l’émission d'aujourd'hui s'élève à 10,45 millions d'euros. La capacité du montage modifié, incluant l'extension de 17 millions d'euros, est de 27,5 millions d'euros avant l’émission d'aujourd'hui.

Les caractéristiques complètes, les termes et les conditions du financement peuvent être trouvés dans les communiqués de presse du 23 avril et du 14 octobre 2020 relatifs à l'accord et le potentiel dilutif de ce dernier amendement dans l'annexe de ce communiqué de presse. NOXXON tient à jour un tableau récapitulatif des obligations convertibles émises dans la section Investisseurs de son site Internet.

À propos de NOXXON

Les produits du portefeuille oncologique développé par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON développe une approche unique, pouvant être utilisée en combinaison avec d'autres approches thérapeutiques afin d’affaiblir les défenses de la tumeur contre le système immunitaire et renforcer l’effet du traitement. Son programme principal, NOX-A12, a d’ores et déjà généré des données cliniques finales à l’issue d'un essai de combinaison Keytruda® chez des patients atteints de cancer colorectal et pancréatique métastatique. NOXXON a présenté ces données au cours du congrès virtuel de l’ESMO en septembre 2020. En juillet 2021, la Société a annoncé son étude de phase 2, OPTIMUS, visant à évaluer plus en détail la sécurité et l'efficacité de NOX-A12 en association avec le produit phare de Merck, Keytruda® et deux régimes de chimiothérapie différents en tant que traitement de deuxième ligne chez des patients atteints de cancer pancréatique métastatique. Par ailleurs, l'association de NOX-A12 et d’une radiothérapie a reçu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union Européenne pour le traitement de certains cancers du cerveau. De plus, les données intermédiaires issues du traitement des deux premières cohortes de l’essai GLORIA évaluant NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et qui ne pouvaient pas cliniquement bénéficier d’une chimiothérapie standard, ont permis de mettre en évidence une réduction constante des tumeurs et des réponses tumorales avérées dans cette population de patients. Le deuxième candidat médicament de la Société en phase clinique, le NOX-E36, agit sur le micro-environnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints de tumeurs solides. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

À propos de l'étude GLORIA

GLORIA (NCT04121455) est une étude de phase 1/2 menée par NOXXON, à un seul bras, avec escalade de dose, portant sur NOX-A12 en association avec l'irradiation chez des patients atteints de glioblastome (cancer du cerveau) en première intention et présentant un promoteur MGMT non-méthylé (résistant au chimiothérapie standard).

À propos de l'étude OPTIMUS

OPTIMUS (NCT04901741) est une étude de phase 2 ouverte à deux bras menée par NOXXON évaluant NOX-A12 en association avec le pembrolizumab et l'irinotecan nano-liposomal/5-FU/leucovorine ou la gemcitabine/nab-paclitaxel chez des patients atteints de cancer pancréatique métastatique à microsatellites stables.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

ANNEXE

Tableau : Potentiel de dilution des obligations convertibles du véhicule en supposant un prix de conversion de 0,27 € par action Description Prix par

action

payé Nombre

d'obligations

converties Actions

reçues Valeur nominale

converties en

actions* Dilution L'actionnaire

commençant par 1%

détiendrait

alors ** Tranche intermédiaire du

véhicule existant € 0,27 475 1 759 259 € 475 000 2,30% 0,98% Nouvelle tranche de

1 million d'euros € 0,27 1 000 3 703 703 € 1 000 000 4,73% 0,95% Les 17 nouvelles tranches € 0,27 17 000 62 962 962 € 17 000 000 45,77% 0,54% Conversion de toutes les

tranches restantes non

exercées et 17 nouvelles

tranches € 0,27 27 450 101 666 666 € 27 450 000 57,68% 0,42% * Arrondis pour simplifier la présentation des montants non utilisés en raison des fractions d'actions.

** Les pourcentages indiqués ne prennent en considération que l'effet dilutif de la ou des transactions spécifiées dans la colonne Description de la même ligne ; ces pourcentages ne sont pas cumulatifs avec les lignes ci-dessus.

1 Le potentiel de dilution des obligations convertibles du véhicule a été mal calculé et surévalué dans l'annexe du communiqué de presse publié le 29 décembre 2021.

