CORRIGE ET REMPLACE : Advicenne organise une conférence téléphonique le 12 septembre 2018 à 18h pour présenter les dernières avancées de ses développements

Ce communiqué remplace celui publié le 11 septembre à 18h45 pour la raison suivante: correction du titre.

Advicenne organise une conférence téléphonique le 12 septembre 2018 à 18h pour présenter les dernières avancées de ses développements

Advicenne (Euronext: ADVIC), spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce qu'elle tiendra une conférence téléphonique le mercredi 12 septembre 2018 à 18h00 (CEST) pour présenter les dernières avancées de ses développements.

Détails de connexion à la conférence téléphonique :

Date : mercredi 12 septembre 2018

Horaire : 18h00 (CEST) / 12:00 pm (ET)

Numéro : +33 172727403 (France) / +1 6467224916 (U.S.) / +44 2071943759 (UK)

PIN : 22898784#

Un diaporama sera disponible en téléchargement, avant le début de la conférence téléphonique, dans la rubrique Investisseurs du site internet d’Advicenne (http://advicenne.com/fr/investisseurs/advicenne-en-bref/message-du-ceo/)

La conférence téléphonique sera également disponible en retransmission.

Numéro de réécoute : +33 170710160 (France) / +1 6467224969 (U.S.) /+44 2033645147 (UK)

Code de réécoute : 418787798#

A propos d’Advicenne

Advicenne (Euronext : ADVIC) est une société biopharmaceutique qui développe des produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. ADV7103, le produit le plus avancé de la Société, a obtenu des résultats positifs lors d’une étude pivot de Phase 3 menée en Europe auprès d’enfants et d’adultes atteints d'acidose tubulaire rénale distale (ATRd). ADV7103 est également en cours de développement dans une seconde indication, la cystinurie, une tubulopathie rénale congénitale. Advicenne prévoit de déposer le dossier centralisé d’autorisation de mise sur le marché européen au second semestre 2018 pour une commercialisation par Advicenne attendue à l’horizon 2020 en Europe dans l’ATRd. ADV7103 a reçu l’agrément IND de la FDA pour démarrer un essai clinique pivot de phase 3 dans l’ATRd aux Etats-Unis. Le lancement commercial est prévu à l’horizon 2021.

Advicenne est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN : FR0013296746, code Euronext : ADVIC). Créée en 2007, la société est basée à Nîmes, France.

http://advicenne.com/fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180911005790/fr/