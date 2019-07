CORRIGE ET REMPLACE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 3 juillet 2019 à 18h13 pour la raison suivante : ajout d’une annexe contenant, de façon agrégée, les informations relatives au nombre de transactions exécutées et aux volumes échangés pour chaque journée de négociation du semestre écoulé.

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par Teleperformance (Paris:TEP) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 6 426 titres

- 7 640 980,73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 044

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 245

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 162 641 titres pour 25 936 885,31 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 196 242 titres pour 31 225 286,61 €

Il est rappelé, qu’au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 40 027 titres

- 2 361 837,76 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 802

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 698

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 333 247 titres pour 51 323 448,67 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 296 490 titres pour 45 901 871,17 €

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 000 titres

- 6 135 798,16 € en espèces.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN: FR0000051807 - Reuters: ROCH.PA - Bloomberg: TEP FP), leader mondial de la gestion d’expérience client omnicanal externalisée, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans un grand nombre de secteurs. Ses services de relations clients, de support technique, d’acquisition de clients, de conseil et d’analyse de données, ses solutions digitales intégrées et autres services spécialisés à haute valeur ajoutée garantissent des interactions clients réussies reposant sur des procédures fiables, flexibles et intelligentes. La société a développé les normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur et utilise une technologie propriétaire d'apprentissage approfondi pour plus de flexibilité à l'échelle mondiale.

Les 300 000 collaborateurs du groupe répartis dans près de 80 pays prennent en charge des milliards de connexions chaque année dans 265 langues et améliorent l'expérience client lors de chaque interaction. En 2018, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 441 millions d'euros (5 256 millions de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar).

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L’action Teleperformance fait également partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l’indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d’entreprise.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com

Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 2 044 162 641 25 936 885,31 2 245 196 242 31 225 286,61 02/01/2019 26 2 400 328 080,00 14 1 200 165 480,00 03/01/2019 38 3 400 459 374,00 3 400 54 520,00 04/01/2019 - - - 41 3 600 494 316,00 07/01/2019 - - - 37 2 000 280 440,00 08/01/2019 - - - 58 5 400 776 520,00 09/01/2019 13 800 115 040,00 10 1 124 164 632,28 10/01/2019 46 3 600 512 244,00 11 1 400 200 200,00 11/01/2019 27 3 548 502 254,88 3 400 57 560,00 14/01/2019 59 6 700 923 126,00 5 200 28 320,00 15/01/2019 - - - 22 2 400 332 880,00 16/01/2019 2 200 27 320,00 28 2 800 388 920,00 17/01/2019 - - - 40 4 800 683 280,00 18/01/2019 - - - 35 6 200 907 742,00 21/01/2019 1 200 29 280,00 19 1 600 236 880,00 22/01/2019 31 3 800 550 962,00 5 800 117 840,00 23/01/2019 8 600 86 358,00 18 1 800 261 720,00 24/01/2019 - - - 26 3 000 443 490,00 25/01/2019 - - - 28 1 757 264 639,34 28/01/2019 13 1 500 224 685,00 - - - 29/01/2019 41 3 400 502 792,00 12 1 400 208 040,00 30/01/2019 7 600 88 440,00 29 1 800 268 092,00 31/01/2019 - - - 27 3 084 465 807,36 01/02/2019 - - - 15 1 916 292 822,28 04/02/2019 23 2 400 362 568,00 1 200 30 880,00 05/02/2019 - - - 114 8 200 1 271 328,00 06/02/2019 12 1 700 262 548,00 - - - 07/02/2019 50 4 406 671 254,10 12 800 123 544,00 08/02/2019 10 994 148 901,20 5 594 89 593,02 11/02/2019 - - - 28 3 200 488 000,00 12/02/2019 6 255 39 004,80 18 800 123 480,00 13/02/2019 - - - 25 2 400 372 240,00 14/02/2019 26 2 345 360 473,40 3 370 57 942,00 15/02/2019 2 200 30 560,00 22 2 200 340 560,00 18/02/2019 - - - 11 697 108 913,22 19/02/2019 25 3 350 517 441,00 2 25 3 910,00 20/02/2019 14 2 000 306 680,00 12 600 92 760,00 21/02/2019 7 600 91 800,00 17 1 600 246 608,00 22/02/2019 - - - 11 1 200 184 920,00 25/02/2019 - - - 20 1 800 279 360,00 26/02/2019 9 1 000 154 600,00 26 1 678 261 768,00 27/02/2019 29 2 600 402 428,00 4 400 62 280,00 28/02/2019 7 600 92 040,00 49 4 000 624 480,00 01/03/2019 - - - 81 7 243 1 178 725,82 04/03/2019 17 1 811 294 867,02 5 386 64 423,40 05/03/2019 43 3 480 561 289,20 21 2 200 356 290,00 06/03/2019 26 2 709 436 284,45 16 2 000 323 960,00 07/03/2019 36 3 900 623 454,00 18 2 200 353 342,00 08/03/2019 40 2 568 405 179,04 17 1 600 253 568,00 11/03/2019 4 400 63 000,00 22 2 400 382 320,00 12/03/2019 - - - 18 1 400 225 120,00 13/03/2019 18 807 128 837,55 6 1 000 160 840,00 14/03/2019 - - - 9 1 000 161 200,00 15/03/2019 27 2 249 358 827,95 - - - 18/03/2019 1 200 31 760,00 14 1 000 160 000,00 19/03/2019 15 1 000 158 600,00 22 2 200 352 000,00 20/03/2019 - - - 45 6 000 984 240,00 21/03/2019 15 1 600 259 040,00 16 1 600 261 920,00 22/03/2019 49 3 600 584 532,00 16 600 98 922,00 25/03/2019 76 4 400 702 900,00 11 1 000 160 240,00 26/03/2019 9 600 95 160,00 35 3 600 578 664,00 27/03/2019 51 5 400 859 572,00 2 200 32 480,00 28/03/2019 39 2 628 413 883,72 31 3 600 571 788,00 29/03/2019 2 200 31 720,00 20 1 800 287 280,00 01/04/2019 - - - 48 4 800 782 112,00 02/04/2019 4 389 64 146,10 6 600 99 480,00 03/04/2019 10 500 82 600,00 1 100 16 700,00 04/04/2019 10 422 69 794,58 1 100 16 680,00 05/04/2019 14 1 378 227 370,00 7 500 82 770,00 08/04/2019 18 1 800 295 560,00 12 1 800 297 252,00 09/04/2019 33 2 000 330 440,00 25 1 800 301 158,00 10/04/2019 9 445 73 278,15 14 900 149 481,00 11/04/2019 - - - 21 1 113 186 661,23 12/04/2019 - - - 28 1 487 253 622,72 16/04/2019 46 2 600 440 440,00 - - - 17/04/2019 31 2 200 369 006,00 12 800 134 640,00 18/04/2019 22 1 200 199 560,00 22 2 200 368 830,00 23/04/2019 16 1 400 233 786,00 25 2 200 371 822,00 24/04/2019 1 200 33 800,00 5 600 102 240,00 25/04/2019 23 1 600 273 760,00 18 600 103 662,00 26/04/2019 20 1 600 272 320,00 20 1 238 211 685,62 29/04/2019 28 2 200 374 110,00 30 2 700 462 969,00 30/04/2019 30 3 015 512 127,90 13 1 500 257 745,00 02/05/2019 37 3 185 538 551,65 11 1 025 173 686,25 03/05/2019 22 1 670 281 010,90 7 575 97 755,75 06/05/2019 40 3 325 548 691,50 30 3 200 533 600,00 07/05/2019 64 2 200 368 368,00 12 1 816 306 286,56 08/05/2019 12 1 082 181 570,42 18 1 600 270 000,00 09/05/2019 69 3 755 623 630,40 3 400 66 760,00 10/05/2019 19 2 000 329 400,00 13 1 200 199 800,00 13/05/2019 53 3 200 515 136,00 8 600 96 960,00 14/05/2019 - - - 75 6 800 1 117 444,00 15/05/2019 2 400 65 880,00 4 400 66 840,00 16/05/2019 - - - 56 4 112 696 326,08 17/05/2019 13 2 400 406 728,00 27 1 200 205 920,00 20/05/2019 39 3 225 539 736,00 3 400 67 640,00 21/05/2019 - - - 34 2 443 411 743,22 22/05/2019 - - - 80 5 369 923 951,21 23/05/2019 5 916 157 222,24 - - - 24/05/2019 2 100 17 180,00 - - - 28/05/2019 - - - 7 590 103 757,40 29/05/2019 45 2 784 482 383,68 1 100 17 650,00 30/05/2019 2 400 68 200,00 3 400 68 920,00 31/05/2019 21 1 600 271 840,00 11 1 000 171 640,00 03/06/2019 10 1 100 186 615,00 8 900 154 260,00 04/06/2019 34 2 800 471 800,00 26 2 000 339 800,00 05/06/2019 - - - 49 2 800 483 644,00 06/06/2019 - - - 9 400 70 200,00 07/06/2019 2 100 17 360,00 3 200 35 180,00 10/06/2019 11 800 140 400,00 11 700 123 501,00 11/06/2019 9 700 122 563,00 11 661 116 461,59 12/06/2019 18 1 000 174 380,00 9 600 105 300,00 13/06/2019 21 1 400 243 544,00 5 326 56 825,06 14/06/2019 - - - 3 100 17 460,00 17/06/2019 10 700 120 848,00 9 300 52 200,00 18/06/2019 9 300 51 999,00 34 2 113 372 733,20 19/06/2019 23 1 200 212 076,00 - - - 21/06/2019 52 2 600 457 366,00 - - - 24/06/2019 38 2 100 363 741,00 3 300 52 860,00 25/06/2019 19 524 90 358,56 10 500 86 800,00 26/06/2019 22 1 076 184 985,92 24 1 600 277 200,00 27/06/2019 4 200 34 640,00 15 800 139 920,00 28/06/2019 2 100 17 420,00 14 800 140 720,00

