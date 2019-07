CORRIGE ET REMPLACE : Bilan semestriel du contrat de liquidité AIR LIQUIDE

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 5 juillet 2019 à 13h55 CET pour la raison suivante: correction apportée sur le nombre de transaction.

Bilan semestriel du contrat de liquidité AIR LIQUIDE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AIR LIQUIDE (Paris:AI) à EXANE BNP PARIBAS, en date de dénouement du 30 Juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 440 titres AIR LIQUIDE

14 921 925 €

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achat : 436 848 (2342 transactions) 48 501 940 € Vente : 438 348 (2720 transactions) 48 801 277 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 Décembre 2018) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 500 titres AIR LIQUIDE

14 986 662 €

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

