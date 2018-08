CORRIGE ET REMPLACE : Moody’s revoit sa perspective à la hausse sur la notation de Gecina

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 2 août à 18h11 pour la raison suivante: la version anglaise du communiqué a été publiée par erreur à la place de la version française.

Moody’s revoit sa perspective à la hausse sur la notation de Gecina

Moody’s a relevé sa perspective sur la notation de Gecina (Paris:GFC) de A3 (perspective négative) à A3 (perspective stable).

Moody’s précise que la révision de sa perspective sur la notation de Gecina reflète la réduction de l’endettement du Groupe avec l’avancée du programme de cessions annoncé lors de l’acquisition d’Eurosic, permettant au LTV proforma des cessions sous promesses à fin juin de revenir d’ores et déjà en deçà de 40% (à 38,4%).

L’agence de notation a par ailleurs souligné l’amélioration de la structure du passif du Groupe, notamment avec la remontée chez Gecina SA, en juin 2018, de financements d’Eurosic et de Foncière de Paris, et également le remboursement anticipé de financements portés jusqu’alors par Eurosic.

Enfin, Moody’s juge favorablement la décision annoncée par Gecina en début d’année de conserver son portefeuille résidentiel au cœur de sa stratégie, ainsi que la bonne dynamique observée sur les marchés de bureaux à Paris.

Pour Méka Brunel, Directrice générale : « En relevant aujourd’hui la perspective sur la notation de Gecina, Moody’s salue la réussite de l’intégration d’Eurosic dans un calendrier record, conformément à la feuille de route affichée lors de l’annonce de l’opération, notamment en matière de désendettement, de restructuration du passif mais aussi d’intégration des équipes et des actifs. C’est le formidable travail des équipes de Gecina ces douze derniers mois qui a permis d’atteindre aussi rapidement les objectifs du Groupe dans le cadre de son rapprochement avec Eurosic ».

Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,8 milliards d’euros à fin juin 2018 situé à près de 93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

