CORRIGE ET REMPLACE : PIERRE ET VACANCES : Déclaration au titre de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Cette déclaration annule et remplace la précédente déclaration relative au nombre total de droits de vote et d’actions au 30/11/2018 publiée le 4 juin à 16h55 pour la raison suivante : Le nombre total de droits de vote brut au 30 novembre 2018 est de 14.787.537 et non de 14.790.379, et le nombre total de droits de vote net au 30 novembre 2018 est de 14.516.853 et non de 14.519.695.

PIERRE ET VACANCES

PIERRE ET VACANCES : Déclaration au titre de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d’actions Nombre de droits

de vote brut Nombre de droits

de vote net 30/11/2018 9.804.565 (*) 14.787.537 14.516.853

(*) Le capital est divisé en 9.801.723 actions ordinaires, 1.476 actions de préférence de catégorie A et 1.366 actions de préférence de catégorie B. Les actions de préférence de catégories A et B n’ont pas de droit de vote attaché.

PIERRE ET VACANCES

Société anonyme au capital de € 98.045.650

Siège social : L’Artois – Espace Pont de Flandre –

11 rue de Cambrai – 75947 PARIS Cedex 19

316 580 869 R.C.S. PARIS

