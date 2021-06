CORRIGE ET REMPLACE : Theraclion renforce son conseil d'administration

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 22 juin 2021 à 6:00 pm et précise au second paragraphe que les investissements de Bernard Sabrier et Unigestion sont réalisés pour leur propre compte et au troisième paragraphe la motivation d'investissement de Mehdi El Glaoui.

Theraclion renforce son conseil d’administration

THERACLION (Paris:ALTHE) (ISIN : FR0010120402 ; Memo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le traitement par échothérapie (utilisant les Ultrasons Focalisés de Haute Intensité ou HIFU), annonce l’arrivée d’un spécialiste de la santé, Mehdi El Glaoui. Il entre aujourd’hui dans le conseil d’administration et investit également dans le capital de la société à hauteur de 1,5%.

Deux semaines après l’annonce du franchissement de seuil au capital de Theraclion par le concert Bernard Sabrier et Unigestion agissant pour son propre compte, Mehdi El Glaoui, connu pour son succès dans la Healthtech, a décidé d’investir et de faire partie du conseil d’administration de la société. « Theraclion offre un potentiel de développement très intéressant. Au-delà de sa technologie, qui permet de transformer le geste chirurgical, la combinaison de l’imagerie et de la robotisation avec l’intelligence artificielle peut propulser l’entreprise beaucoup plus loin en termes de traitements et de développement » déclare Mehdi El Glaoui.

Mehdi El Glaoui, a été convaincu de la création de valeur de l’entreprise. Il décide de participer personnellement à l’avenir de Theraclion.

« Mehdi El Glaoui, nous apporte l’expertise et la vision pour que notre entreprise passe d’un modèle de medtech innovante à celui d’une entreprise véritablement disruptive de la healthtech. Theraclion sera alors réellement en position de transformer le monde de la santé. Mehdi a compris que notre plateforme d’échothérapie recèle un potentiel qui va bien au-delà du traitement de la thyroïde, du sein et des varices. Les développements qu’il soutient, accélèrent notre innovation pour une croissance exponentielle", a déclaré David Caumartin, PDG de Theraclion.

À propos de Mehdi El Glaoui

Résident suisse depuis 2008, Mehdi El Glaoui est Docteur en Pharmacie diplômé de la faculté de Pharmacie de Paris V (1980) , Professeur associé de Santé Publique de la faculté de Médecine de Liège(2001-2007). Il a été Président Directeur Général des Laboratoires Cassenne (1987-1996) puis des Laboratoires Wyeth (1997-2007). Il devient Chairman de Louis Dreyfus Commodities à Genève ( 2009-2012), puis board member à compter de 2012. En 2011, il fonde Majorelle International, société spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques en Gynécologie et Urologie. Majorelle International a cédé 60% des parts de sa filiale française Laboratoires Majorelle en 2021 au fond américain EW Healthcare Partners.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’Echothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par Theraclion en Echothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil exploitant les ultrasons médicaux, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210622006045/fr/