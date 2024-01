Les indices de référence indiens Nifty 50 et Sensex ont ouvert sans grand changement lundi, la première session de 2024, après avoir enregistré une hausse de 20 % en 2023, grâce à des entrées intérieures régulières, au retour des achats étrangers, à une forte croissance intérieure, à des bénéfices optimistes et à des perspectives de taux d'intérêt mondiaux plus souples.

Le NSE Nifty 50 a perdu 0,08% à 21 713,50 points, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,17% à 72 118,70 points, à 9:16 a.m. IST.