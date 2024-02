L'indice indien Nifty 50 a ouvert en légère hausse vendredi, atteignant un niveau record pour la cinquième séance consécutive, grâce à la hausse des valeurs liées aux technologies de l'information et à la reprise des marchés boursiers mondiaux.

Les indices Nifty 50 et BSE Sensex étaient en hausse de 0,14% et 0,11%, respectivement, à 09:18 a.m. IST. Le Nifty a augmenté de 0,36 % pour atteindre un record de 22 297,5 dans les premières minutes de l'échange. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Nandan Mandayam à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Varun H K)