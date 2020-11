COVID-19: la présidence et le Parlement parviennent à un accord politique sur REACT-EU

L'UE met des ressources financières supplémentaires à la disposition des États membres pour renforcer la cohésion et stimuler la relance économique après la pandémie de COVID-19.

La présidence allemande du Conseil et le Parlement européen sont parvenus aujourd'hui à un accord politique sur REACT-EU, une initiative législative d'urgence visant à débloquer 47,5 milliards d'euros au titre des Fonds structurels en faveur des États membres et des régions les plus touchés. Ce financement supplémentaire proviendra de l'instrument européen pour la relance.

L'accord politique conclu constitue une étape importante sur la voie qui nous permettra, en agissant de concert, de sortir plus forts de la crise. Grâce à REACT-EU, les régions européennes, en particulier celles qui sont les plus touchées par la pandémie, recevront rapidement des fonds supplémentaires au cours des deux prochaines années pour investir dans une économie verte, numérique et stable. Peter Altmaier, ministre fédéral allemand de l'économie et de l'énergie Peter Altmaier, ministre fédéral allemand de l'économie et de l'énergie

Les ressources supplémentaires seront disponibles sur deux ans:

· 37,5 milliards d'euros en 2021· 10 milliards d'euros en 2022

REACT-EU - abréviation de 'Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe' (soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe) - vise avant tout à renforcer les services de santé, l'emploi et les petites et moyennes entreprises tout en stimulant la double transition, écologique et numérique.

L'aide pourrait être utilisée pour l'instauration de dispositifs de chômage partiel visant à préserver l'emploi; l'éducation et la formation, en particulier l'enseignement des compétences numériques; l'amélioration de l'accès à l'aide sociale; ou la fourniture de fonds de roulement aux PME, ainsi que le financement de projets verts.

Les régions et les secteurs ayant été touchés à des degrés divers par la pandémie, les États membres disposeront d'une flexibilité exceptionnelle dans l'utilisation des ressources, y compris le transfert de fonds entre les Fonds structurels, les programmes et les catégories de régions. REACT-EU peut également soutenir la coopération transfrontière en temps de crise.

Compte tenu de l'urgence de la situation, les États membres peuvent demander jusqu'à 100 % de financement octroyé par l'UE, contrairement à d'autres programmes de cohésion, qui nécessitent des contributions nationales.

En outre, le taux de préfinancement initial pour 2021, l'acompte au début d'un programme, s'élèvera à 11 % du montant total consacré à ce programme.

Répartition par État membre

La répartition entre les États membres est fondée sur leur prospérité relative et l'ampleur des effets socioéconomiques de la COVID-19.

Après l'adoption de REACT-EU, la Commission européenne adoptera une décision d'exécution établissant la ventilation par pays.

Le tableau ci-dessous présente le calcul provisoire pour 2021, sur la base des données trimestrielles du PIB et des moyennes du chômage pour les mois de juin, juillet et août par rapport aux chiffres de janvier 2020.

Calcul provisoire des dotations 2021, en millions d'EUR

Prix de 2018 Prix courants Autriche 207 219 Belgique 245 260 Bulgarie 413 438 Croatie 541 574 Chypre 105 112 Tchéquie 790 838 Danemark 168 178 Estonie 168 178 Finlande 127 135 France 2 926 3 105 Allemagne 1 785 1 894 Grèce 1 616 1 715 Hongrie 834 885 Irlande 168 178 Italie 10 693 11 348 Lettonie 199 211 Lituanie 259 275 Luxembourg 132 140 Malte 105 112 Pays-Bas 417 443 Pologne 1 556 1 651 Portugal 1 508 1 600 Roumanie 1 252 1 329 Slovaquie 583 618 Slovénie 248 263 Espagne 10 269 10 898 Suède 272 288 Total 37 500 39 795

Les 10 milliards d'euros restants pour 2022 seront répartis sur la base des données statistiques disponibles à l'automne 2021.

Prochaines étapes

L'accord politique va maintenant être soumis aux États membres pour approbation en vue de l'adoption rapide de l'acte juridique.