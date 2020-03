COVID-19 : le secteur de la construction alerte le gouvernement et demande un arrêt temporaire des chantiers pour s'organiser

La santé et la sécurité des personnes est une priorité absolue pour les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics.



Face à des mesures de protection qui ne sont pas toujours assurées pour les salariés, en l'absence notamment de masques de protection, face à des donneurs d'ordre qui, de manière éparpillée, arrêtent certains chantiers, face à des difficultés majeures d'approvisionnement, face à certaines interventions des forces de l'ordre pour interrompre des chantiers, le BTP est confronté à une désorganisation, à des risques sanitaires et à une incompréhension mêlée d'inquiétude légitime à la fois des chefs d'entreprise et des salariés.



Pour rappel, le BTP emploie en France plus de 2 millions de salariés sur tout le territoire national. Il est de notre responsabilité collective de limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus et de trouver avec le Gouvernement des solutions pour protéger la santé des salariés et assurer la poursuite de l'activité dans de bonnes conditions.



La Sté FFB - Fédération Française du Bâtiment a publié ce contenu, le 17 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le17 mars 2020 18:10:04 UTC. Document originalhttps://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/covid-19-le-secteur-de-la-construction-alerte-le-gouvernement-et-demande-un-arret-temporaire-des-chantiers-pour-sorganiser.html Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/995CCD243E68A3B1417489AD631E88FD5C38E8F6