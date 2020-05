COVID-19 : plus de 1 700 essais cliniques enregistrés dans le monde

La majorité des essais cliniques portent sur les traitements antipaludiques, y compris l'hydroxychloroquine qui est au centre de 20% des études en cours.

La France représente 16% des essais cliniques enregistrés à ce jour, en deuxième position derrière les Etats-Unis (19%)

Ces chiffres sont le résultat d'une analyse menée par Expert System grâce à sa plateforme d'Intelligence Artificielle, Clinical Research Navigator (CRN), dédiée la recherche biomédicale et basée sur l'agrégation de contenus tels que les essais cliniques, les publications scientifiques, les profils d'expert et les articles publiés dans le monde entier.

Suite au lancement de sa plateforme d'Intelligence Artificielle Clinical Research Navigator (CRN) en soutien à la recherche sur le Covid-19, Expert System a analysé près de 620 000 essais cliniques réalisés dans le monde entier, dont 1 700 dédiés au coronavirus.

Les Etats-Unis sont à l'origine du plus grand nombre d'essais cliniques (19%). La France, elle, représente 16% des essais cliniques, menés notamment par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP). Suivent ensuite l'Espagne (9%), le Royaume-Uni et la Chine (6%).



L'analyse d'Expert System montre que la majorité des essais cliniques sont focalisés sur les traitements antipaludiques, incluant l'hydroxychloroquine et représentant 20% du nombre total des études. L'objectif de ces traitements est de bloquer l'entrée du virus dans les cellules, ralentissant sa progression. En plus de leurs propriétés antivirales, ces traitements sont étudiés pour leurs mécanismes immunomodulateurs.

Les antiviraux, tels que le Remdesivir, représentent quant à eux 13% des études. Suivent les agents antinéoplasiques et immunomodulateurs (10% des études) dont l'objectif est de modifier la réaction immunitaire au virus, en particulier pour les patients qui souffrent de complications liées à une inflammation excessive. 7% des études sont menées sur les antibiotiques comme l'azithromycine, et 6% concernent les corticostéroïdes, qui modulent la réaction immunitaire et inflammatoire, et les mécanismes métaboliques pour les adapter au stress cellulaire et tissulaire. 4% étudient les anticoagulants et antiagrégants, et 3% concernent l'analyse du plasma des patients guéris et l'utilisation potentielle d'anticorps chez les sujets malades.

Le vaccin : le grand défi

La plateforme a identifié 30 essais cliniques en cours liés à la recherche d'un vaccin contre le virus, menés principalement au Royaume-Uni, en Chine et aux Etats-Unis. Ce chiffre va probablement augmenter dans les prochaines semaines quand d'autres projets actuellement en cours dans le monde seront enregistrés officiellement comme essai clinique.

'Dans le contexte actuel de la pandémie, il est fondamental d'avoir une vue globale des essais en cours pour soutenir les travaux des chercheurs', a déclaré Walt Mayo, PDG du groupeExpert System. 'La majeure partie des études ont été enregistrées entre Mars et Avril, et leur nombre a augmenté de manière exponentielle dans les dernières semaines. Au-delà des chiffres, ce que l'on constate c'est que la priorité absolue est de 'sauver des vies'. Il y a une réelle pression au niveau mondial pour la découverte d'un traitement voire d'un vaccin. Cela apporterait plus de sérénité aux gouvernements, ayant désormais la capacité de sauver la vie de leurs citoyens et de mettre fin au confinement qui asphyxie l'économie.'

Expert System a rejoint la lutte contre le COVID-19 en donnant aux chercheurs en biomédecine du monde entier un accès libre à sa plateforme Clinical Research Navigator (CRN), et ce jusqu'au 1er juillet 2020.

Toutes les données relatives à l'analyse menée par Expert System ont été extraites de CRN, mettant à profit l'Intelligence artificielle pour collecter à partir de multiples sources, dont les registres officiels des expérimentations cliniques du monde entier, les rapports des études cliniques en cours, les publications et les articles. Ces informations sont analysées, structurées, mises à jour et consultables en temps réel.

Toutes les informations relatives à l'utilisation gratuite de la plateforme CRN sont disponibles ici.

Voir l'infographie complète

Avertissement- L'analyse menée par Expert System n'a pas de valeur scientifique et n'a pas pour but de fournir des recommandations sur le diagnostic, le traitement ou la prévention contre les maladies. Les données récoltées avec la plateforme d'IA ont été vérifiées par une équipe d'experts mais dans le but unique de fournir une vue d'ensemble sur la nature et le nombre d'études et d'essais cliniques liés au Covid-19 enregistrés dans le monde.