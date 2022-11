COVID blues

Un pic national de cas de COVID-19 en Chine est à nouveau le principal sujet de discussion pour les marchés mondiaux fatigués mardi, alors que Pékin a fermé les parcs et les musées et que de plus en plus de villes ont repris les tests de masse.

Les analystes revoient à la baisse les prévisions de croissance de la deuxième plus grande économie mondiale, alors que la Chine avait commencé à ajuster sa politique de zéro COVID, une mesure qui a apporté un certain soulagement aux investisseurs.

À un moment où les marchés mondiaux tablent sur un pivot de la Fed plus lent que prévu et où l'inflation montre peu de signes de refroidissement, l'Organisation de coopération et de développement économiques publiera mardi ses dernières perspectives économiques.

Le forum politique basé à Paris avait averti en septembre que les crises de l'énergie et de l'inflation risquaient de pousser les grandes économies dans la récession et il était particulièrement pessimiste quant aux perspectives en Europe.

Alors que la BCE a augmenté les taux d'intérêt de 200 points de base en seulement trois mois, à partir de niveaux records, pour tenter de lutter contre une inflation à deux chiffres, un responsable politique a indiqué que les hausses seraient moins importantes.

Le chef de la banque centrale portugaise, Mario Centeno, a déclaré que la prochaine augmentation des taux par la BCE pourrait être plus faible que les hausses record de 75 points de base décidées lors de ses deux dernières réunions.

Les données sur les finances publiques britanniques sont attendues aujourd'hui. La semaine dernière, le ministre des finances Jeremy Hunt a annoncé des hausses d'impôts et des réductions de dépenses pour redresser le bilan du pays et sa réputation en matière de politique économique après le "mini-budget" controversé de l'ancien premier ministre Liz Truss.

Les investisseurs porteront également une attention particulière aux prix du pétrole, un jour après que le principal producteur, l'Arabie Saoudite, ait démenti une information selon laquelle elle discutait d'une augmentation de l'offre avec l'OPEP et ses alliés.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont stabilisés à 87,85 $ le baril après avoir plongé de plus de 5 $ le baril à des plus bas de 10 mois. Pourtant, le Brent est en hausse de 13 % depuis le début de l'année, ce qui constitue l'une des meilleures performances de toutes les classes d'actifs.

Dans le monde des cryptomonnaies, le créancier de cryptomonnaies Genesis a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de déposer son bilan de façon imminente, quelques jours après avoir suspendu les rachats de ses clients.

Les inquiétudes concernant Genesis font suite à l'effondrement de FTX, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies du monde, qui a brisé la confiance des investisseurs.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

Données économiques : Finances publiques du Royaume-Uni en octobre, confiance des consommateurs de la zone euro en novembre, compte courant de septembre.

L'OCDE publie ses perspectives économiques

Données économiques américaines : Enquête Philly Fed de novembre aux États-Unis

Résultats américains : Baidu, Hewlett-Packard

Intervenants de la Fed : James Bullard, Esther George et Loretta Mester