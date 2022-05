COVID revendique 1 million de vies américaines

Les États-Unis ont maintenant enregistré plus d'un million de décès dus au COVID-19, selon un décompte de Reuters, franchissant ainsi une étape autrefois impensable, environ deux ans après que les premiers cas aient bouleversé la vie quotidienne et l'aient rapidement transformée.

La barre du million de décès est un rappel brutal de la douleur et des pertes stupéfiantes causées par la pandémie, même si la menace posée par le virus s'estompe dans l'esprit de nombreuses personnes. Il représente environ un décès pour 327 Américains, soit plus que la population entière de San Francisco ou de Seattle.

Lorsque l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le COVID-19 pandémie mondiale le 11 mars 2020, le virus avait fait 36 victimes aux États-Unis. Dans les mois qui ont suivi, le virus mortel s'est répandu comme une traînée de poudre, trouvant un terrain fertile dans les zones urbaines densément peuplées comme la ville de New York, puis atteignant tous les coins du pays. https://www.reuters.com/investigates/special-report/health-coronavirus-usa-casualties En juin 2020 https://graphics.reuters.com/HEALTH-CORONAVIRUS/USA-CASUALTIES-CHRONOLOGY/xklpyomnrpg, le nombre de décès aux États-Unis avait dépassé le total des décès militaires du pays pendant la Première Guerre mondiale et il dépasserait les pertes militaires américaines de la Deuxième Guerre mondiale en janvier 2021, lorsque plus de 405 000 décès ont été enregistrés.

La maladie a laissé peu d'endroits sur Terre intacts, avec 6,7 millions de décès confirmés dans le monde. Le véritable bilan, qui comprend les personnes décédées de la maladie COVID-19 ainsi que celles qui ont péri en conséquence indirecte de l'épidémie, est probablement plus proche de 15 millions, a déclaré l'OMS.

Certaines des images associées à la mort du COVID sont à jamais gravées dans l'esprit collectif des Américains : des camions frigorifiques stationnés devant les hôpitaux débordant de morts ; des patients intubés dans des unités de soins intensifs scellées ; des médecins et des infirmières épuisés qui ont lutté contre chaque vague du virus.

Des millions d'Américains ont retroussé leurs manches avec empressement pour recevoir les vaccins COVID après le début de la distribution fin 2020. Au début de 2021, le virus avait déjà fait 500 000 victimes.

À un moment donné en janvier de cette année-là, le COVID-19 tuait en moyenne plus de personnes par jour que les attentats du 11 septembre 2001.

Le COVID-19 s'est attaqué aux personnes âgées et à celles dont la santé était compromise, mais il n'a pas non plus épargné les jeunes en bonne santé, tuant plus de 1 000 enfants. Les chercheurs estiment que 213 000 enfants américains https://imperialcollegelondon.github.io/orphanhood_calculator/#/country/United%20States%20of%20America ont perdu au moins un parent ou un soignant principal au cours de la pandémie, ce qui représente un tribut émotionnel incommensurable.

S'il a fait son nid dans les grandes villes, le coronavirus a également ravagé les communautés rurales ayant un accès limité aux soins médicaux.

La pandémie a eu un impact disproportionné sur les communautés autochtones et les communautés de couleur. Elle a frappé plus durement les personnes vivant dans des lieux de rassemblement, comme les prisons, et a décimé des familles entières. Elle a mis en évidence des inégalités profondément ancrées dans la société américaine et a déclenché une vague de changements touchant la plupart des aspects de la vie aux États-Unis.

La menace COVID-19 s'étant apaisée après la vague Omicron de l'hiver dernier, de nombreux Américains ont ôté leurs masques et sont retournés au bureau ces dernières semaines. Les restaurants et les bars grouillent à nouveau de clients, et l'attention du public s'est déplacée vers l'inflation et les préoccupations économiques.

Mais les chercheurs travaillent déjà à une nouvelle piqûre de rappel alors que le virus continue de muter.

"Ce n'est en aucun cas terminé", a déclaré le Dr Anthony Fauci, grand spécialiste américain des maladies infectieuses, lors d'un récent événement. "Nous sommes toujours en train de vivre une pandémie mondiale".

SUIVRE LA PANDÉMIE

Le suivi de la pandémie de COVID-19 n'est pas une science exacte. Reuters et les autres organisations qui font des décomptes atteignent le million de décès aux États-Unis à des moments différents. La variation est due à la façon dont chaque organisation compte les décès dus au COVID. Par exemple, Reuters inclut les décès confirmés et probables lorsque cette donnée est disponible.

Le bilan précis de la pandémie ne sera peut-être jamais vraiment connu. Certaines personnes décédées alors qu'elles étaient infectées n'ont jamais été testées et n'apparaissent pas dans les données. D'autres, bien qu'ayant le COVID-19, peuvent être décédées pour une autre raison, comme un cancer, mais ont tout de même été comptabilisées.

Le CDC estime que 1,1 million de décès en excès ont eu lieu depuis le 1er février 2020, principalement à cause du COVID. La surmortalité est l'augmentation du nombre total de décès, toutes causes confondues, par rapport aux années précédentes.

Vous pouvez en savoir plus sur la méthodologie de Reuters pour le suivi des cas et des décès de COVID ici : https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/en/methodology/.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la surmortalité des CDC ici : https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm