CP Astek et Craft AI s'associent pour codévelopper des solutions de Machine Learning Première réalisation dans la cybersécurité : une application d'authentification continue

Astek et Craft AI s’associent pour codévelopper des solutions de Machine Learning

Première réalisation dans la cybersécurité : une application d’authentification continue

10 juin 2021

Astek et Craft AI, engagées dans un partenariat de codéveloppement de solutions de machine learning, présentent leur première réalisation dans le domaine de la cybersécurité. Les 2 entreprises ont codéveloppé un système d’authentification continue basé sur l’analyse comportementale des utilisateurs de systèmes informatiques.

L’application, intégrée aux équipements des utilisateurs, sauvegarde et retient les données permettant d’identifier un utilisateur par son comportement et garantit l’identité de la personne (en retenant par exemple le délai entre la frappe de 2 touches particulières lors d’une saisie au clavier). En cas de doute sur l’identité de l’utilisateur, un second mot de passe est demandé, puis si le doute demeure, les procédures de sécurité sont enclenchées.

Ce système de détection des usages frauduleux est basé sur l’intelligence artificielle et l’utilisation des données par la technologie Craft AI pour réaliser son autoapprentissage. Le partenariat a permis de surmonter différents challenges technologiques indispensables au bon fonctionnement du système de détection des usages frauduleux :

La capacité à apprendre en continu des comportements qui évoluent avec le temps et en fonction du contexte. Ainsi un même utilisateur pourra avoir un comportement différent s’il travaille dans sa langue maternelle ou dans une langue étrangère,

La capacité à détecter rapidement, à partir d’un faible jeu de données, un comportement suspect.

Un partenariat qui garantit la mise en production de solutions utiles et efficaces

Aujourd’hui, 85% des projets d’Intelligence Artificielle lancés par les entreprises ne passent jamais en production faute d’avoir bien anticipé et adressé les facteurs clés de succès d’un tel projet.

En s’associant, Craft AI et Astek permettent d’adresser l’ensemble de ces facteurs clés garantissant la réussite du projet grâce à la combinaison de leurs savoir-faire :

Craft AI déploie en un temps record des projets d’IA grâce à sa technologie de pointe. Cette dernière, particulièrement innovante en MLOps, permet d’entraîner, de passer en production et de maintenir des milliers de modèles de Machine Learning.

Astek apporte la connaissance des prérequis d’intégration de la technologie de Craft AI : en amont pour le stockage et la mise à disposition industrielle des données exploitées, et en aval pour le développement des applications restituant les résultats.

Cette innovation, ainsi que toutes celles qui seront développées par la suite, permet de proposer, en réponse à un problème identifié ou de manière proactive, des solutions IA clés en main, personnalisées, adaptables et facilement intégrables.

Une solution qui garantit la maitrise de son usage

La solution globale développée par Astek et Craft AI permet à l’utilisateur de garder le contrôle sur la technologie, préserve la confidentialité et la sécurité des données, et minimise sa consommation énergétique. Basés sur des algorithmes de très grandes précisions et un réentraînement automatique des modèles, les résultats obtenus grâce à la technologie Craft AI sont par ailleurs explicables et compréhensibles par tous.

« Le savoir-faire de Craft AI, couplé à l’expertise d’Astek, nous permettront de mettre en œuvre des projets allant de la maintenance prédictive à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et bien d’autres encore. Ce partenariat est une nouvelle opportunité de recherche et d’innovation et s’inscrit pleinement dans notre volonté d’être en permanence force de proposition pour nos clients. » déclare Julien Gavaldon, CEO d’Astek.

« Craft AI et Astek partagent la vision que l’Intelligence Artificielle est un générateur de performance. Intégrée dans les outils des entreprises, elle apporte des gains de productivité phénoménaux, permet d’automatiser de nombreuses tâches et procure un avantage concurrentiel significatif. C’est une chance pour Craft AI de pouvoir s’appuyer sur l’expertise d’Astek pour accélérer notre développement et continuer à construire un champion de l’intelligence artificielle explicable » explique Chahram Becharat, CEO de Craft AI.

À propos de Craft AI

Startup née en 2015, Craft AI commercialise des solutions d'intelligence artificielle en combinant un accompagnement expert sur mesure et une technologie de Machine Learning unique. L'objectif de Craft AI est de rendre accessible l’usage de l’intelligence artificielle à toutes les entreprises pour répondre à des besoins concrets en un temps record, de manière éthique et responsable. Craft AI accompagne aujourd'hui des entreprises leader en France et en Europe sur les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'éducation, du retail, de la défense et de la finance. https://www.craft.ai/

À propos d’Astek

Créée en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, il accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 5 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 360 millions d’euros en 2021. https://astekgroup.fr/