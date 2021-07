CP – Annonce des lauréats – Appel à projets – 20.07.2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 juillet 2021

Appel à projets en faveur de l'égalité économique entre les femmes et les hommes :

annonce des 16 lauréats

Le 22 avril 2021, le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances lançait un appel à projets d'une enveloppe de 500 000 euros afin de valoriser des actions innovantes en matière d'autonomie et d'insertion économiques des femmes. Aujourd'hui, Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, a annoncé les 16 lauréats.

Pour rappel, cet appel à projets prenait en compte trois dimensions fondamentales de l'émancipation économique des femmes :

L'autonomie économique des femmes à travers des actions de soutien à l'entrepreneuriat et aux outils favorisant la sensibilisation à l'entrepreneuriat, la création et/ou la reprise d'entreprises par les femmes. Les freins au développement de l'entrepreneuriat des femmes demeurent réels et il est nécessaire de pouvoir y remédier.

L'insertion professionnelle des femmes, notamment celles qui sont le plus éloignées du marché du travail avec notamment des actions visant à faciliter le retour à l'emploi des femmes en agissant sur les freins spécifiques. En effet, si les femmes sont aujourd'hui plus souvent actives et en emploi qu'il y a trente ans, les freins à l'emploi auxquels elles demeurent confrontées restent prégnants.

La promotion de la mixité dans un ou des secteurs précis identifiés comme insuffisamment mixtes à l'image des métiers de l'environnement, du numérique, du bâtiment ou de l'aéronautique. En effet aujourd'hui seuls 15,5% des travailleurs appartiennent à une famille professionnelle mixte, au sens d'une répartition de femmes et d'hommes située dans une fourchette de 40% à 60%, bien que ce taux ait doublé depuis le milieu des années 1980.

Élisabeth Moreno déclare : « Malgré les progrès accomplis ces dernières décennies, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes reste toujours d'actualité. Les inégalités auxquelles demeurent confrontées les jeunes filles et les femmes tout au long de leur vie nous révèlent l'ampleur du chemin qu'il nous reste à parcourir. Parce qu'elle constitue un moyen indispensable pour parvenir à l'égalité et la condition sine qua non vers la liberté, l'émancipation économique des femmes est au cœur de l'action de mon ministère. Favoriser l'entrepreneuriat des femmes, la mixité des filières professionnelles et l'insertion des femmes sur le marché du travail est donc une priorité que l'appel à projets lancé le 22 avril dernier par mon ministère a vocation à encourager. Je tiens à féliciter les seize associations lauréates, engagées au quotidien et partout sur notre territoire pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes non plus l'exception mais la règle ».

DP-Appel à projets entrepreneuriat féminin-juillet 2021

Les 16 projets lauréats :

Pop! La plateforme du Féminisme populaire porté par Les Ateliers du Féminisme Populaire (L.A.D.F.P)

1500 femmes du numérique engagées pour la mixité portée par l'Association de soutien à la fondation Femmes@Numérique

Encourager les jeunes femmes à découvrir les métiers techniques et scientifiques porté par Moi dans 10 ans

REBOND porté la Fédération Nationale des CREPI

Numérique pour elles porté par La Mêlée

Sport & Loisirs : Des métiers pluri'Elles porté par la Fédération nationale profession sport et loisirs (FNPSL)

Favoriser l'autonomie économique des femmes victime de violences par l'entrepreneuriat porté par LED BY HER

Accélérateur BLOOM (accompagnement des femmes entrepreneures) porté par Forces Femmes

Favoriser l'entrepreneuriat porté par les femmes porté par Femmes des Territoires

Améliorer la place des femmes en agriculture biologique porté par la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB)

Women ACT - Accompagner le développement d'entreprises à impact et associations portées par des femmes en France porté par EMPOW'HER

SALTOO : Sensibiliser les Acteurs sur la Logistique et le Transport pour une Orientation Objective porté par l'Association pour le développement de la Formation professionnelle Transports et Logistique

Marraine et moi ! porté par OUDJEREBOU la couveuse d'entreprise de Mayotte

Développer, mettre en réseau et essaimer les groupes de soutien à l'entrepreneuriat féminin en milieu rural porté par le Réseau CIVAM (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural)

Accompagner des femmes détenues et sortant de prisons vers une réinsertion socioprofessionnelle durable et sans récidive porté par Wake up Café

Ateliers PROLOGIN et stage Girls can Code porté par Prologin

CP - Annonce des lauréats - Appel à projets - 20.07.2021

Contact presse :

Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances

Tél : 01 42 75 62 75

Mél : presse-efh@pm.gouv.fr