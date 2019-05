Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion d’une réunion avec des investisseurs, CPR AM est revenu en détail sur le fonds CPR Invest – Smart Beta Crédit ESG lancé en début décembre 2018. Celui-ci est, selon Julien Daire particulièrement adapté à l’environnement actuel, marqué des taux bas et qui le sont pour longtemps. Le directeur des gestions taux & Crédit du gestionnaire d’actifs a souligné que les Banques centrales ont changé la donne.Dans un contexte de ralentissement économique aux Etats-Unis et d'une inflation sous-jacente en repli, la Fed reste en effet en pause et la probabilité d'un redémarrage du cycle de hausse des taux est faible.En Europe, la reprise économique est faible, l'inflation core toujours basse et surtout les anticipations d'inflation sont à des niveaux très bas. La normalisation de la politique monétaire de la BCE n'est donc pas imminente et sera très lente. En outre, les risques politiques (affrontement commercial sino-américain, Italie…) peuvent amplifier la baisse des taux.L'objectif CPR Invest – Smart Beta Crédit est de capter la performance du marché investment grade (IG) sur l'ensemble du cycle, mais avec un " drawdown " et de volatilité moindre. A cette fin, il combine une approche " low risk " et ESG afin de réduire le risque spécifique.La construction de l'univers d'investissement se base sur trois convictions : le risque est mieux rémunéré sur les maturités courtes, il l'est aussi sur le bas rating de l'IG et la conservation des " fallen angels " permet de ne pas détruire de performance.Pour CPR AM, les filtres ESG et l'analyse crédit sont deux encadrements complémentaires du risque spécifique. S'agissant du premier, les valeurs notées F et G sont exclues, de même que celles notées F et G sur au moins l'un des critères matériels.La troisième étape du processus d'investissement consiste en la construction factorielle, avec l'agrégation de ses trois composantes. La composante SPS permet de sous-pondérer les titres sensibles à l'évolution des spreads, la composante Spread permet d'exploiter le phénomène de retour à la moyenne et la troisième de sous-pondérer les titres, dont la liquidité est trop coûteuse.