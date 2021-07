CPR AM : Olivier Mariée nommé Directeur général 21/07/2021 | 15:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CPR AM a annoncé la nomination d’Olivier Mariée au poste de Directeur général. Cette nomination sera effective à compter du 6 septembre 2021. Olivier Mariée devient également membre du Comité exécutif d’Amundi. Olivier Mariée a effectué sa carrière au sein du Groupe AXA. Il dispose d’une connaissance approfondie de la clientèle et du marché de la gestion de patrimoine.



En 2012, il est nommé CEO d'AXA Wealth Management et Directeur Métiers & Distribution Epargne au sein d'AXA France où il supervise les activités de 3 500 collaborateurs. Olivier Mariée a notamment participé activement à la création et au développement d'Axa Wealth Europe au Luxembourg.



Il prend la tête en 2017 de la Direction Commerciale d'AXA France qui regroupe 4 500 collaborateurs. Olivier Mariée était depuis janvier 2020 Directeur Général de Direct Assurance.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue