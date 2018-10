CPR AM lance CPR Invest  Education

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CPR AM a annoncé le lancement du premier fonds thématique actions internationales consacré à l’éducation : CPR Invest – Education. Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, ce fonds investit dans des actions internationales présentes dans l’écosystème éducatif. Lors de la présentation de ce fonds, le gestionnaire d'actifs a rappelé que l'éducation était un des éléments fondamentaux de la croissance. Il a ajoute qu'elle était d'autant plus fondamentale que nous vivons des ruptures technologiques.L'univers d'investissement défini par l'équipe de gestion couvre l'ensemble de l'écosystème éducatif et s'articule autour de 3 piliers. Le premier est celui de l'accès à l'éducation et au monde du travail : la gestion et administration des écoles, de la petite enfance à la formation continue, l'insertion professionnelle, les certifications et le recrutement.Le second a trait aux contenus et outils : les éditeurs et diffuseurs de contenus éducatifs et professionnels ainsi que toutes les technologies liées à l'éducation (EdTech).Enfin, il compte comme troisième pilier les services au quotidien : logements étudiants, restauration et transports scolaires, financement et fournitures scolaires.L'équipe de gestion adopte par ailleurs une approche durable exigeante en excluant les entreprises ayant les plus mauvaises pratiques ESG et/ou faisant l'objet de controverses sur la base de critères spécifiques en lien avec les enjeux de la thématique.La gestion est assurée par Guillaume Uettwiller, gérant et Yasmine de Bray, co-gérante, qui choisissent au sein d'un univers de 150 valeurs, essentiellement des petites et moyennes capitalisations. Il est " suffisamment homogène et diversifié pour opérer une gestion active ", a déclaré Guillaume Uettwiller. Leur portefeuille comprend actuellement 73 valeurs. Le fonds a été lancé le 2 octobre avec 10 millions d'encours.