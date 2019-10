Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CPR AM élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de CPR Invest – Future Cities, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest, lancé le 17 septembre dernier, qui investit dans les actions internationales présentes dans l’écosystème urbain. Le coeur de la philosophie d'investissement de ce nouveau fonds réside dans une appréhension globale de la thématique, qui ne se focalise ni uniquement sur les infrastructures, ni uniquement sur les nouvelles technologies.Son découpage sectoriel repose sur l'identification par l'équipe de gestion des cinq piliers de l'écosystème urbain : Construction, Mobilité, Connectivité, Ressources et Services.La gestion est assurée par Arnaud du Plessis et Alexandre Blein.Pour intégrer les enjeux extra-financiers au coeur de la thématique, l'équipe de gestion applique aux entreprises de cet écosystème urbain un double filtre basé sur la prise en compte de critères ESG pour exclure les entreprises jugées peu compatibles avec un développement urbain harmonieux et celles faisant l'objet de controverses ou impliquées dans des scandales publics.L'équipe de gestion applique ensuite son processus de gestion classique qui combine analyse quantitative à deux niveaux, analyse fondamentale approfondie et gestion du risque.Le fonds est enregistré en France, Belgique, Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. Il est en cours d'enregistrement en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et en Suisse.