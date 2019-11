CPR AM lance un fonds thématique diversifié flexible CPR Invest  Smart Trends

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CPR AM vient de lancer CPR Invest – Smart Trends, fonds thématique diversifié flexible dont l’objectif est d’exploiter le potentiel des actions thématiques en associant deux disciplines phares de la maison, la gestion actions thématiques et la gestion d’allocation d’actifs, et ce au sein d’une enveloppe de risque maitrisée.Le fonds " Smart Trends " vise à tirer parti de l'expertise thématique du gestionnaire d'actifs au sein d'un cadre multi-actifs et d'une enveloppe de risque mesurée, dont le curseur d'exposition aux actions peut varier entre 0% et 35%. Il offre ainsi une porte d'entrée dans les fonds actions thématiques qui ont fait le succès de CPR AM, tout en étant doté d'une faculté d'ajustement tactique permettant de diminuer l'exposition aux risques.CPR Invest - Smart Trends contient une composante actions thématiques. Chaque mois, en fonction de l'environnement de marché et de ses convictions, l'équipe actions thématiques définit l'allocation de stratégies thématiques sur la base de 4 à 6 fonds[3]. Ces derniers représentent les thèmes d'investissement les plus emblématiques de CPR AM, tels que le vieillissement de la population, l'éducation, le climat, le défi alimentaire, etc.CPR Invest – Smart Trends s'attache à capter la performance liée à la sélection de valeurs thématiques. Aussi, dans le cadre du processus de gestion, l'équipe diversifiée, tout en maintenant l'investissement en actions thématiques à 35%, utilisera, si les scénarios de marchés anticipés imposent la prudence, des stratégies de couvertures tactiques pour encadrer l'enveloppe de risque actions du portefeuille. En parallèle, pour la poche obligataire et monétaire, en fonction du niveau de risque présenté par chaque classe d'actifs, les gérants procèdent à une sélection et à une allocation active de supports d'investissement liquides via des fonds et des ETF essentiellement.L'angle ESG de CPR Invest – Smart Trends est une autre particularité du fonds. " Nous nous appliquons à privilégier des supports d'investissement à composante ESG afin qu'ils représentent au moins la moitié du portefeuille " souligne l'équipe de gestion.Il est géré par Jean-Marie Debeaumarché et Mohamed Dohni, gérants allocataires en étroite collaboration avec l'équipe actions thématiques.