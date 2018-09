CPR AM : quelle configuration permettrait un retour du style value sur les marchés actions ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans sa publication, Actifs, nos convictions, pour septembre, CPR Asset Management s’est penché sur les conditions qui permettraient un retour de la thématique value sur les marchés actions. Le gestionnaire d’actifs commence par expliquer qu’il faut distinguer entre titres dits « hard « Value comme les matières premières, les valeurs industrielles et la construction et les titres dits « soft » Value comme les financières en général banques, assurances, services financiers et immobilier coté.Il précise que les premières sont très sensibles au cycle économique et les secondes au cycle financier. Et ces deux cycles sont sensés aller de pair ou presque, avec un peu de retard pour l'un et l'autre en fonction de la période.Mais, poursuit CPR AM, depuis les différents Quantitative Easing et les politiques monétaires accommodantes, les taux courts et longs ont beaucoup baissé malgré la poursuite du cycle économique, entrainant des conditions d'endettement idéales pour les investisseurs immobiliers et une forte baisse des marges des banques et des assurances.Le gérant en tire comme conclusion que la condition nécessaire à un retour de la Value est une pentification de la courbe des taux. Il faudra également que le risque " pays " caché dans le bilan des banques (surtout italiennes) arrête de stresser les investisseurs et que le Brexit prenne une forme moins floue pour tout le monde." Bref, la confiance dans les banques européennes dépendra de celle des investisseurs dans la zone euro et l'Union bancaire européenne ", résume-t-il.Mais pour CPR AM, cette confiance n'est pas là et la Value se fait désirer depuis plusieurs années déjà !Il juge pour pourtant qu'il y a de belles affaires à faire, pour les aventuriers prêts à porter le risque sur plusieurs années.