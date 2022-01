CPR AM : son scénario favori prévoit une hausse des actions et des taux 11/01/2022 | 16:52 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le scénario central (60 %) de CPR AM dévoilé dans son bulletin de janvier prévoit une normalisation graduelle de la politique monétaire, une croissance restant soutenue et une inflation élevée. Dans ce contexte, les taux continuent de se normaliser aux États-Unis et en Europe et les marchés actions progressent également.



Son premier scénario alternatif (25 %) anticipe un resserrement monétaire précipité et implique une hausse des taux longs plus marquée et une baisse des marchés actions.



Le second scénario alternatif (15 %) prévoit un retour de la crise sanitaire qui entraine des mesures de restriction d'activité qui pèsent sur la croissance, une baisse des taux et des marchés actions qui évoluent en ordre dispersé.





© AOF 2022 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue